Motivul pentru care cazarea unui român a fost refuzată de un hotel din Olanda. "Ce va urma?"

Un turist român a fost refuzat de un hotel din Olanda. Situația ar fi fost impusă, de fapt, de autorități.

Sursa foto: Gettyimages | LindaStupers

Un român a făcut publică pe Facebook situația în care cererea lui de cazare la un hotel din Tilburg, Olanda, a fost refuzată. Bărbatul a primit un mesaj din partea reprezentanților în care a fost anunțat că rezervarea nu poate fi făcută din cauza faptului că acesta este român.

Deşi rezervarea a fost realizată prin platforma Booking, reprezentanții hotelului au explicat că bărbatul nu poate fi primit din cauza unui acord cu municipalitatea în baza căruia hotelul nu cazează români.

„Am călătorit prin lume de la est la vest şi de la nord la sud, dar nu am întâlnit niciodată o astfel de atitudine nerușinată. Aceşt fel de oameni nu ar trebui să desfășoare niciun fel de activitate în domeniul ospitalității.

Când am întrebat hotelul de ce, mi-au spus că românii sunt implicaţi în activităţi ilegale şi m-au tratat ca pe un infractor doar pentru că am vrut să petrec o noapte în timp ce îmi vizitam prietenii din oraş. Ce va urma? Ştiţi cumva dacă am voie să intru în restaurante sau să merg pe străzi?” a scris românul pe Facebook.

Cazul românului a atras politicienilor din Olanda. Alexandru Hegyi a publicat ieri pe Facebook un mesaj pe care l-a primit de la un membru al consiliului local din Tilburg, care i-a scris că „din păcate asta este realitatea”.

„Eu şi partidul meu încercăm să punem, la nivelul administrației locale, problema discriminării în ceea ce privește cazarea. Aceasta este o problemă nu doar în Tilburg, este mai amplă. Cazul tău e un exemplu clar de discriminare. Mai întâi, şi cel mai important, este că am adus la cunoştinţa oficialilor organizaţiei anti-discriminare cazul tău şi aştept un răspuns de la ei, curând.

Mai apoi, am trimis astăzi patru întrebări despre cazul tău Consiliului Primarilor şi am primit promisiunea că voi primi răspunsuri curând. Tot repede aştept şi o declaraţie din partea municipalităţii”, a scris politicianul.