Ciucă îi cere public Elenei Lasconi să se retragă din cursa prezidențială, ca PNL să câștige: „Să înțeleagă un pic aritmetica”

Liderul PNL Nicolae Ciucă a i-a cerut public marți seară Elenei Lasconi să se retragă din cursa pentru prezidențiale și „să vină să susţină cu adevărat un proiect de dreapta”. Acesta susține că procentul de 8% câștigat de USR la alegerile locale este unul foarte mic spre deosebire de cel al PNL, de aproximativ 30%, și insinuează că, dacă Lasconi s-ar retrage, PNL ar avea șanse mult mai mari să câștige alegerile prezidențiale.

„Fac un apel la doamna să înţeleagă un pic aritmetica, şi politică, şi reală. 8% în alegerile locale înseamnă mult mai puţin decât 30%, motiv pentru care fac apel public la dumneaei să înţeleagă, să se retragă şi să vină să susţină cu adevărat un proiect de dreapta”, a afirmat Nicolae Ciucă, la România TV, marţi seară.

Liderul PNL e de părere că Elena Lasconi „trebuie să înţeleagă care este valoarea numerică a cifrelor”.

„Eu am discutat cu dumneaei, nu este niciun fel de secret. Sunt convins că votanţii USR înţeleg ce spun acum şi sunt în măsură votanţii USR să facă o diferenţă între ceea ce înseamnă valoarea fiecăruia dintre noi şi modul în care fiecare dintre noi putem să compatibilizăm cu ceea ce însemnă funcţia de preşedinte al României”, a adăugat Ciucă.

Nicolae Ciucă a mai spus că PNL este „un liant care încearcă să unească dreapta” pe scena politică românească.

Ciucă: „Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliţie cu PSD”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, spune că nu va mai face niciodată o coaliţie cu PSD, explicând că acest partid nu ţine cont de nimic altceva „decât de politicianism şi de îndeplinirea unui obiectiv electoral".

„Eu personal nu voi mai face niciodată o coaliţie cu PSD pentru că am intrat în politică cu sufletul deschis că putem să facem lucruri şi am acordat credit, inclusiv PSD, trecând peste toate cele despre care ne aducem aminte, ce s-a întâmplat şi ce au făcut de-a lungul timpului. Am pus umărul să facem ce aveam de făcut pentru ţară, pentru că erau momente şi încă sunt momente deosebit de dificile", spune Ciucă într-un mesaj video postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.

Acesta punctează că nu va mai exista relaţie de colaborare cu PSD.

„Dar, atunci când nu mai ţii cont de nimic altceva decât de politicianism şi de îndeplinirea unui obiectiv electoral, pentru mine PSD, într-o relație de colaborare viitoare, nu mai există", mai spune liderul liberalilor.