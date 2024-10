Misterul copilului cu ten închis și ochi albaștri, care a trăit în Europa acum 17.000 de ani. I-a fost reconstituit 75% din genom

Oamenii de știință au reușit să alcătuiască imaginea aproape completă a unui copil care a trăit în Europa în urmă cu circa 17.000 de ani, la câteva sute de ani după apogeul ultimei glaciațiuni, relatează publicația Smithsonian Magazine.

Scheletul copilului a fost găsit în 1998, în peștera Grotta delle Mura din Monopoli, regiunea italiană Puglia.

Arheologul Mauro Calattini, unul dintre co-autorii studiului bazat pe această descoperire, a găsit oasele acoperite cu bucăți de piatră, fără decorațiuni funerare.

La momentul respectiv, a fost posibil să se determine pe baza examinării dentiției că, la momentul morții, copilul avea între 7,5 și 18 luni.

La datarea cu radio-carbon, s-a stabilit că osemintele aveau între 16.910 și 17.320 de ani.

De obicei, scheletele antice descoperite în zonele cu climă caldă sunt prea degradate pentru a permite efectuarea de analize genetice semnificative.

Însă rămășițele copilului au fost protejate de căldură în peștera răcoroasă și s-au conservat bine.

Astfel, cercetătorii au reușit să recupereze aproximativ 75% din genomul băiatului.

