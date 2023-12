O femeie a cumpărat cu doar patru dolari o vază care ulterior i-a schimbat viaţa: "A fost o adevărată binecuvântare"

O femeie care şi-a cumpărat o vază ieftină a avut parte de surpriza vieţii ei, la scurt timp după achiziţionarea obiectului decorativ.

Norocoasa a dat peste vaza din sticlă de Murano în luna iunie, în timpul unei vizite într-un magazin de vechituri din Richmond, Virginia.

„Am văzut că era o piesă solidă din sticlă și că era grea, nu era o vechitură", a afirmat pentru Elle Decor femeia. Ulterior, și-a dat seama că obiectul valorează mai mult atunci când a observat cuvântul „Murano” gravat pe fundul vasului, relatează NY Post.

„Nu sunt un specialist în sticlă, dar imediat ce am văzut marcajul Murano, am știut că vreau s-o cumpăr", a mărturisit Jessica Vincent pentru Southern Living.

În continuare, femeia s-a îndreptat spre casa de marcat și a fost surprinsă să afle că pentru a cumpăra obiectul trebuia să scoată din buzunar doar 3,99 de dolari, nu 8 sau 9 dolari.

La revenirea acasă, Vincent, care crește cai, a început să caute informații despre vază, publicând o imagine pe un grup de Facebook dedicat sticlei Murano.

„Toată lumea a fost încântată de ea", a mărturisit ea.

„Sunt atât de fericită”

Pasionații de sticlă de Murano au descoperit că vaza face parte dintr-o colecție fabricată în anii 1940 de celebrul arhitect italian Carlo Scarpa, din seria „Penellate”. Conștient de valoarea ei, un membru al grupului de Facebook i-a oferit femeii 10.000 de dolari pentru vază. În loc să bată palma, Jessica Vincent a apelat la expertiza casei de licitații Wright din New York.

Ba mai mult, aceasta a vorbit la telefon cu fondatorul casei de licitații, Richard Wright.

„Am avut o convorbire telefonică grozavă în care mi-a explicat cât de rară era această piesă", și-a amintit Vincent.

Ulterior, specialiștii în sticlă de la Wright s-au îndreptat spre locuința femeii pentru a confirma descoperirea, moment despre care Vincent a mărturisit că i-a dat fiori.

„Pot număra pe degetele de la o mână de câte ori s-a întâmplat acest lucru de-a lungul anilor", a precizat specialistul în sticlă de la Wright Auction House, Sara Blumberg, pentru Elle Decor.

Obiectul a fost vândut la licitație cu 107.100 de dolari, cu aproape 50.000 de dolari mai mult decât apreciase casa de licitații. În momentul în care a fost vândut, Vincent și partenerul ei au fost cuprinși de bucurie.

"A fost o adevărată binecuvântare"

„Banii înseamnă atât de mult pentru noi și ne vor ajuta atât de mult în viața noastră și în viitorul nostru împreună", a spus ea. „Aceasta a fost o adevărată binecuvântare și sunt atât de fericită că vaza merge undeva unde poate fi în siguranță și pe deplin apreciată”, a mai adăugat femeia.