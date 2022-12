O fotografie din vremea comunismului a stârnit revoltă pe internet: "Când țara era independentă și cu adevărat bogată. Am vrut libertate"

O fotografie de pe vremea comunismului postată pe Facebook a stârnit controverse printre utilizatorii reţelei de socializare.

Sursa foto: Facebook/ Bucurestiul Secret

Imaginea datează din 1984, perioadă în care când tinerii erau obligați să facă practică la ferme.

Poza este alb negru şi în ea apar mai mulți tineri, în jurul unei grămezi mari de saci cu cartofi.

Fotografia postată pe un grup de Facebook şi este însoțită de o explicaţie scurtă: "La practică agricolă în 1984".

În timp ce unii utilizatori ai reţelei de socializare își amintesc cu nostalgie de perioada tinereții, în comentariile scrise la imagine, alții se declară revoltați.

"Ce ne mai distram! Doamne, ce tinerețe frumoasă și vie am avut!", "Așa am trăit eu, mă scuzați că am ales să trăiesc frumos - copilăria, adolescența, tinerețea, acum sunt bunica de 13 ani, am o familie veselă ca mine și tare ne e bine!", sunt câteva dintre comentarii.

"Când țara era independentă și cu adevărat bogată. Am vrut libertate și o avem. Ce am făcut cu ea? Dar cu țara?"

"Ce timpuri frumoase am trăit! Acum realizez când privesc în jurul meu și văd că oamenii au uitat să se mai bucure!" sau "Când țara era independentă și cu adevărat bogată. Am vrut libertate și o avem. Ce am făcut cu ea? Dar cu țara?", "Parcă și acum când mă uit la poză am în nări mirosul cepei stricate pe care trebuia să o sortam undeva la un depozit în Chiajna", sunt alte comentarii scrise la această fotografie.

"Lasă că e mai bine cu democrația acum! Tinerii sunt puturoși, needucați, tupeiști și nu mai avem economie! E frumos acum, nu-i așa!!?", scris un alt utilizator.

"Dacă vă e dor de vremurile alea, vedeți că mai găsiți așa frumusețe prin Coreea de Nord, poate și la ruși, cred că o să vă primească cu brațele deschise".