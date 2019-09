Imagini incredibile cu un șofer care a intrat cu mașina în mall. Oamenii îngroziți: „E atac terorist!” (VIDEO)

Imagini incredibile cu un șofer care a intrat cu mașina în mall. Un tânăr șofer, în vârstă de 22 de ani, a intrat cu mașina într-un mall.

Conducătorul auto a distrus standurile, chioşcurile şi tot ce-i statea în cale, sub privirile terifiante ale cumpărătorilor. Mulți dintre persoanele aflate la acel moment în mallul din Chicago au fost îngroziți crezând că e un atac terorist.

Trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Bărbatul a fost arestat și se cercetează care ar fi fost motivul acestua.

So this just happened at Woodfield. I’m safe. Jesus Christ pic.twitter.com/fOfhtPkWvr