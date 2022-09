Invenţia spectaculoasă a unui inginer din Baia Mare care poate reduce facturile la gaze cu până la 70%

Inventatorul Dumitru Matei, inginer de meserie, a mărturisit care este secretul invenției sale.

"E primul robinet care are în capul termostatat gaz. E de 5 ori mai sensibil decât cel cu bimetal. Chestiile astea te duc într-o economie de… Când e 30 la sută e foarte puţin. Am mers până la 70 la sută economie. Investiția poate fi recuperată în mai puțin de jumătate de an", a explicat inginerul pentru observatornews.ro

Mai multe instituții din Baia Mare au adoptat încă de anul trecut invenţia care reduce consumul de gaz.

Invenția este una simplă și constă într-un robinet care se blochează la o anumită temperatură.

Sistemul oferă aceeași putere de încălzire la toate caloriferele legate în rețea şi asigură facturi mult mai mici.

Invenția a câștigat deja popularitate în oraș, iarna trecută, când s-a dovedit a fi foarte eficientă chiar și în clădirea primăriei din comuna Mireșu Mare.

Pe holurile primăriei a fost setată iarna trecută o temperatură de 16 grade Celsius, iar în birouri angajații au putut să seteze temperatura dorită.

Sistemul a fost implementat iarna anului trecut, iar consumul de gaz a scăzut la 48%. De atunci, invenția a fost implementată şi la școala din localitate.

"În momentul în care afară este mai cald, se reduce puţin temperatura din robinet şi atunci temperatura este potrivită pentru ambientul clasei. Când ajunge temperatura camerei la cea programată de acei robineţi, ei închid practic agentul termic şi nu îi dau voie să meargă prin instalaţie. Diferit de un robinet normal pentru calorifer, această invenție funcționează cu un gaz și se adaptează temperaturii aerului, nu a apei calde din conducte", a spus Dorel Merciu, directorul școlii.