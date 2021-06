Un bărbat a aruncat o canapea veche în capul unei vecine, ratând-o cu puțin, la Istanbul

Mesut Duran, un bărbat care locuiește în zona rezidențială Uskudar din Istanbul, și-a aruncat vechiul corp de mobilier pe fereastră, și aproape că a nimerit în capul unei vecine.

Duran a aruncat canapeaua veche de la etajul trei.

Cu câteva momente înainte, din bloc ieșise o femeie.

Secvența surprinsă pe camerele de supraveghere arată cum aceasta era să fie strivită de masivul obiect.

Canapeaua se face bucăți iar femeia îi face, și ea, semne sugestive cu mâna bărbatului de la etaj, în timp ce se îndepărtează.

"Am cumpărat o canapea nouă. M-am uitat și nu era nimeni în fața blocului. M-am gândit că e în regulă să arunc canapeaua veche pe geam.

Vecina mea a ieșit din bloc chiar când am aruncat canapeaua. Aproape că a căzut peste ea. S-a speriat. Și eu am fost șocat când am văzut-o că iese dintr-o dată din bloc. A avut noroc. Putea să moară. Am fost aproape un criminal", a spus Duran pentru site-ul de stiri DHA, citat de Daily Mail.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal