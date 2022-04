Reacția lui Jim Carrey, după un clip viral în care s-a spus că Joe Biden ar fi murit și actorul i-ar fi preluat rolul

The Independent semnalează că materialul video a fost postat de un duo de comedianți intitulat The Good Liars (aproximativ, "mincinoși de treabă").

Jason Selvig - unul dintre membrii acestui duo - o intervievează pe o susținătoare a lui Donald Trump.

"Crezi că Joe Biden nu este în viață, în acest moment?", întreabă Selvig.

"Nu. Tipul care face spectacol încercând să ridice oamenii este un actor cu mască. Adică, sunt mai mulți oameni care îl joacă pe Joe Biden în acest moment. Când a căzut de trei ori pe scara lui Air Force One, cred că era Jim Carrey. Am auzit că era unul dintre ei", spune femeia.

"Stai un pic. Crezi că Jim Carrey purta o mască și îl juca pe președintele în exercițiu?", insistă cel care realizează interviul.

"Și a fost prostesc din partea lui să cadă de trei ori (...)", a continuat femeia, cu referire la un incident surprins de presa internațională anul trecut.

"Și mai cred că (actorul) James Woods este una dintre dublurile prezidențiale cu mască", a ținut ea să precizeze.

Reacția lui Jim Carrey, cunoscut mai multor generații de public pentru filme precum "Tipu' de la cablu" și "The Truman Show", a fost scurtă, dar plină de miez.

"Oh, Doamne", a scris Carrey pe Twitter.

The Independent notează că cei de la The Good Liars nu au vrut ca povestea să se termine aici și i-au replicat lui Jim Carrey la tweet: "Fii sincer, femeia pe care am intervievat-o erai tu, cu mască?"