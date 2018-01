LOTO. A câștigat la loterie cinci milioane de dolari, dar... E incredibil ce era să facă o femeie

LOTO. O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea iniţial să îl cumpere a câştigat cinci milioane de dolari, informează UPI.



Oksana Zaharov, în vârstă de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentanţilor Loteriei din New York că vânzătorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greşeală un bilet răzuibil în valoare de 10 dolari în locul unuia de 1 dolar.



''Când vânzătorul mi-a dat biletul greşit mi-a părut aşa de rău încât am decis să merg mai departe şi să îl cumpăr'', a spus Zaharov.



Femeia nu a acordat atenţie biletului de loterie şi l-a răzuit abia după câteva săptămâni.



''Am folosit biletul pe post de semn de carte timp de câteva săptămâni înainte de a mă hotărî să-l răzuiesc", a mărturisit ea.



Decizia de a cumpăra biletul pe care nu-l dorea de fapt s-a dovedit a fi corectă deoarece Zaharov a câştigat astfel un premiu în valoare de 5 milioane de dolari.



''Nu câştig niciodată nimic. Eram sigură că biletul era fals. Abia când l-am adus la birou am aflat că era real'', a adăugat femeia.



Zaharov a declarat că banii câştigaţi îi va folosi pentru o vacanţă cu familia în Bahamas dar şi pentru viitorul copiilor săi. ''Ei vor beneficia de o educaţie fără împrumuturi'', a spus ea, potrivit sursei citate.