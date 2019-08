„M-a abordat într-o zi pe stradă și mi-a zis că mă urmărește de un an de zile. Nu am știut nicio clipă ce coșmar avea să urmeze pentru mine. M-a răpit, m-a închis într-un dormitor și timp de șase luni m-a violat de sute de ori”

„M-a abordat într-o zi pe stradă și mi-a zis că mă urmărește de un an de zile. Nu am știut nicio clipă ce coșmar avea să urmeze pentru mine”.

Așa în începe povestea Sunny Angel. Adolescenta, în vârstă de 17 ani atunci, a fost răpită de un bărbat de 40 de ani și ținută captivă într-o casă izolată de la țară, din Hampshire.

Acolo, avea să trăiască șase luni de coșmar.

„A fost Iadul. Îmi spunea că sunt proprietatea lui și că poate să facă ce veea cu mine. Îmi marca corpul cu un pix și mă amenința că mă taie. Trăiam doar cu resturi de orez și slăbisem, slăbisem 31 de kilograme, eram un schelet umblător. Nu mă lăsa să mă duc la toaletă. Mă punea să fac tot felul de lucruri dezgustătoare – să mă uit la filme porno și să fiu sclavă pentru ele – am numit-o casa torturii”, a povestit Sunny, din Surrey, Anglia.

„Intenționa să mă vândă altui bărbat, după ce termina cu mine. Eram atât de îngrozită. A acoperit ferestrele. Nu era deloc lumină, așa că nu știam ce zi este și era murdar. Nu erau acolo decât un pat și un TV. Mă încuia, era atât de frig. Nu mă lăsa să mă duc la toaletă și mă obliga să fac pe mine. Îi plăcea să mă umilească. Avea o obsesie pentru virgine și îmi spunea „virgina mea drăguță”. Venea și mă vizita când avea chef, când avea chef mă bătea sau mă viola. A fost oribil. Își stingea țigările pe spatele meu, mă tăia. Folosea un pahar. Mă lovea cu cureaua lui. Apoi umplea o găleată cu apă rece și înghețată și mi-o turna în față. Am fost ținută în acea cameră timp de șase luni și m-a violat de sute de ori. Am ajuns acolo încât am încercat să mă sinucid, îi ceream să mă ucidă. Cu fiecare viol, de câte ori mă tortura, voiam să se termine”.

Apoi, în decembrie 1997, Sunny a reușit să scape când el a uitat să închidă ușa. Dar nu a fost sfârșitul coșmarului. A venit unde stătea, a tras-o de pe stradă și a violat-o în mașină. „Mi-a spus că vrea să facă sex cu mine pentru ultima dată”.

Apoi, violatorul a părăsit țara și nu a fost niciodată condamnat pentru fapta sa.

Povestea lui Sunny a fost relatată recent într-un documentar „Snatched And Sold For Sex” pentru canalul de televiziune 5Star.