Mama lui plecase după apă, când i s-a făcut rău și a murit pe loc. Adolescentul de 17 ani a cerut ajutor vecinilor să poată să o îngroape, dar a fost refuzat. Ce a urmat a făcut înconjurul lumii

Mama lui plecase după apă, însă i s-a făcut rău și a murit pe loc. Rămas acum orfan de ambii părinți, adolescentul de 17 ani, sărac și fără niciun sprijin de la vreo persoană adultă a căutat ajutor la vecini.

Motivul? Erau inferiori castei din care făceau ei parte.

Așa că Saroj, din Odisha, India, nu a mai avut de ales și și-a urcat mama pe bicicletă. Tânărul a fost surprins de un trecător în această ipostază. Desculț și trist, acesta i-a răspuns atunci când a fost întrebat ce cară acolo: „Aceasta este mama mea”.

Băiatul a condus-o pe femeie pe ultimul drum, spre pădure, unde i-a săpat groapa și a înmormânatat-o așa cum a știut el mai bine, scrie Mirror.

Barefoot orphan carries body of dead mum on bike after neighbours refuse to help https://t.co/7Ry00inhbJ pic.twitter.com/YdF7ABaATL