"A ieșit o ființă albastră. Mi-a arătat porțile spre Univers!": Mărturia cutremurătoare a unui miner, despre întâlnirea cu extratereștrii în mina din Ciudanovița

Un fost miner a povestit experiența ciudată pe care a trăit-o în mina de uraniu din Ciudanovița, județul Caraș-Severin. A mărturisit că s-a întâlnit cu extratereștri.

Sursa foto: adevărul.ro

Ben Todică, este publicistul și fostul miner care a povestit experiența sa ciudată pe care a trăit-o atunci când a intrat în mina de uraniu din Ciudanovița, județul Caraș-Severin.

El a mărturisit pe canalul său de pe Youtube că s-a întâlnit cu o ființă albastră, care a ieșit dintr-o casă în formă de lacrimă pentru a bea apa din mină.

"Lucram câte doi-trei, însă la un moment dat, când colegii mei s-au îndepărtat, am rămas singur în galerie. Am urmărit curentul de aer, mergând spre un puț de aeraj, de unde să urc pe scări pentru a ieși afară. Am ajuns la un suitor abandonat, la care putreziseră scările, cu pereții sfărâmați în unele locuri, și am văzut lumină venind de sus. Am început să urc pe el, fiind sigur că o să ies afară prin acest puț de aeraj”, a precizat publicistul.

Citește și: Moment uimitor, observat în spațiu. Strălucirea în infraroșu conține lumina a peste un trilion de sori

Fiind obosit de la urcarea treptelor fragile ale spațiului îngust, a decis să se sprijine cu spatele de peretele suitorului.

"Peretele s-a prăbușit, iar în acel loc s-a deschis o încăpere largă în care se afla un fel de lac, luminată de o lumină albastră extraordinară. Aici se afla un fel de casă, dar care semăna mai mult cu o farfurie zburătoare.

M-am apropiat de lac, crezând că e apă, dar era un fel de gelatină. Când am atins lacul, dintr-o dată, din acea ”casă” de forma unei lacrimi mari, a ieșit o ființă albastră, o femeie care arăta asemănător uneia pictate în piramidele, o Nefertiti. M-am speriat și nu am mai putut nici să vorbesc, măcar”, a spus Ben Toader.

"Mi-a arătat portițele care se deschideau în Univers"

Bărbatul a spus că acea femeie albastră i-a arătat porțile care se deschid spre Univers.

"Mi-a spus apoi că ea se află aici pentru a consuma apă din aceste locuri, care conține nanoparticule de aur, de argint și au radioactivitate, care le este necesară lor, în constelația de unde vine. Mi-a arătat portițele care se deschideau în univers, folosite pentru a călători în univers”, a povestit publicistul pe Youtube.

Ben Todică este un fost localnic din Ciudanoviței. Acum el trăiește de mai mulți ani în Australia.