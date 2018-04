Mergea pe stradă, când un necunoscut i-a pus mâna pe posterior. Ce a urmat este de-a dreptul incredibil

Era în vacanță în Dublin și mergea pe stradă când un necunoscut i-a pus mâna pe posterior. Ce a urmat însă este de-a dreptul incredibil.

Femeia a reacționat dur și l-a lovit cu pumnul în față, atât de tare încât i-au rămas urme pe mână. Incidentul a fost povestit chiar de tânără.

„Nu am fost niciodată o persoană violentă”, a povesit Leanna. „Eram grăbită, mergeam repede pentru a-mi prinde autobuzul”, a povestit Leanna Carr.

Turista s-a întors spre bărbat și l-a insultat, iar cel din urmă a început să râdă isteric, înainte de a replica: „Ah, ești americancă, înseamnă că îți place asta”/

„M-a enrrvat atât de tare, încât am simțit cum îmi crește adrenalina și i-am dat un pumn atât de tare, în obraz. Am țipat: Nu mai atinge niciodată o femeie așa!”. Bărbatul a vrut să sară la bătaie, dar a fost oprit de un alt trecător, scrie 7sur7.be.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face ? pic.twitter.com/qJ82a3iimI