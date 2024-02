A apărut o nouă metodă de a-i prinde pe cei beți. Are o acuratețe de 98%

Oameni de știință canadieni au dezvoltat o metodă de identificare a persoanelor în stare de ebrietate.

Sursa foto: pexels.com

Oameni de știință canadieni au dezvoltat o metodă de identificare a persoanelor în stare de ebrietate prin analiza vocii.

Cercetătorii au reușit să dezvolte un sistem care poate determina cu o acuratețe de 98% dacă o persoană a băut sau nu, analizând doar înregistrări vocale.

Studiul, realizat la Universitatea din Waterloo, a implicat 20 de adulți care au fost rugați să citească un joc de cuvinte înainte și la diferite intervale de timp după ce au consumat alcool.

Analiza înregistrărilor vocale a arătat că persoanele care consumaseră alcool prezentau o serie de modificări în voce, cum ar fi o rată de vorbire mai lentă, o intonație mai scăzută și o calitate mai răgușită.

Cercetătorii spun că metoda lor ar putea fi folosită în diverse contexte, cum ar fi în trafic, în locurile de muncă sau în instituțiile de învățământ.

Lucrarea a fost publicată în Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

