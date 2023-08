"Ce naiba e aia? OZN? Extratereștri?": Momentul înfiorător în care o minge de foc traversează cerul

Un obiect ciudat iluminat cerul oraşului australian Melbourne noaptea, la începutul acestei săptămâni, punând oamenii pe gânduri cu privire la originea acestuia.

Acest obiect a fost urmat de o dâră lungă portocalie. Momentul în care el traversa cerul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare.

Unii locuitori ai oraşului Melbourne au resimţit inclusiv un cutremur şi o explozie. Pe Twitter a fost distribuit un video cu momentul respectiv, iar comentariile nu au întârziat să apară.

"Ce naiba e aia?" "Un OZN?" "Extratereștri?" "Meteoriți?", au scris oamenii pe Twitter.

Agenţia Spaţială australiană a confirmat ulterior că era vorba despre fragmente ale unei rachete de tip Soiuz-2, lansată la 2 august de către Agenţia rusă Roscosmos cu satelitul de navigaţie GLONASS-K2 la bord, potrivit sbs.com.au.

