Mircea Badea, anunț neașteptat: Nici nu știu dacă mă lasă să votez! Nu aș fi ratat votul asta nici dacă ar fi trebuit să mă duc desculț, pe jos, până la Satu Mare!

Mircea Badea a declarat, într-o intervenție la Antena 3 că, că nu ar fi ratat votul la prezidențialele de astăzi nici ”dacă ar fi trebuit să mă duc desculț, pe jos, până la Satu Mare”.

Îmbrăcat cu geaca roșie și cu șapca ”de alegeri” în cap, Mircea Badea a glumit spunând că nici nu știe dacă va fi lăsat să voteze, pentru că nu e din Diaspora. ”Și doar Diaspora contează!”.

„Mi-am pus șapcă de alegeri și asta e singura geacă pe care o am. Mă îndrept către secția de votare. Nu știu dacă mă lasă să votez, pentru că nu sunt din Diaspora. Eu asta am înțeles: că e important ca Diaspora să voteze și nu știu dacă noi, ăștia din interiorul granițelor, care și plătim impozite aici, o să mai avem mult drept de vot. Important, repet, e să voteze Diaspora. Dar mă duc totuși să văd, poate mă lasă, mă primesc și pe mine, am buletin, cetățean sunt, să vedem”, a spus Mircea Badea.

În plus, Badea s-a arătat exasperat de îndemnul la vot. ”Nu e nimic mai imbecil decât îndemnul la vot. Cine dr**u te crezi tu să îndemni pe cineva să facă ceva?” întreabă retoric Badea.

Întrebat ce va face după votul istoric de astăzi, Mircea Badea a răspuns amuzat: „Ce fac dupa acest vot istoric? Mi-l anulez, ce sa fac!”.