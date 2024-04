Pasărea care imită sunetul de la sirena maşinilor de poliţie şi bagă spaimă în infractori. Și-a făcut cuib într-un copac aflat chiar lângă sediul poliției

Interpretarea sirenei de poliţie de către acea pasăre a fost "atât de precisă", încât i-a făcut pe poliţiştii locali să creadă că maşinile lor s-au defectat.

Pasărea a învăţat melodia pe două tonuri în timp ce stătea într-un copac de lângă sediul Poliţiei Rutiere din regiunea Thames Valley.

Poliţiştii din echipa rutieră, al căror sediu se află în secţia de poliţie din Bicester, au fost "puţin derutaţi" de imitaţia pe două tonuri oferită de către pasăre.

Într-un mesaj distribuit pe reţelele de socializare, purtătorul de cuvânt al poliţiştilor britanici a dat asigurări spunând că sunetul înregistrării video este "100% real şi că acesta nu reprezintă o păcăleală întârziată de 1 aprilie".

Mai mulţi utilizatori ai reţelei de socializare X, cunoscută în trecut sub numele de Twitter, au reacţionat amuzaţi întrebându-se dacă pasărea nu face parte cumva dintr-o "ramură specială" sau dintr-o "echipă zburătoare" a Poliţiei britanice.

Our new initiative has been rolled out across the County. We have trained birds to mimic the sounds of police sirens



We then place these in crime hotspots and deter antisocial behaviour like crusty jugglers and living statues pic.twitter.com/Zwp2e1pnzy