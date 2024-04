O pisică fără stăpân din Iaşi a mers singură la spital ca să îşi nască în siguranţă puii: "Am crezut că a abandonat-o cineva și ne-am uitat pe camere"

O pisică fără stăpân, a mers în fața unui spital veterinar din Iași pentru a putea naște. Acolo echipa de gardă a găsit-o și a ajutat-o ca nașterea să fie în siguranță.

Medicii de la spitalul veterinar din Iași au povestit că echipa care era de gardă a auzit un mieunat puternic pe la ora 2 noaptea, când se ocupau cu alte cazuri pe care le aveau la acea oră.

"La primul examen era foarte insistentă pisicuța, adică mai mai să intre singură în spital. Colegii au primit-o până la urmă. Ea avea niște scurgeri sărăcuța și au făcut și ecografie.

La ecografie au văzut că sunt puiuții prezenți gata să iasă și la câteva minute, maxim o oră, pisicuța a născut patru puiuți", a spus medicul veterinar Mădălina Stanciu.

Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum pisica intră singură pe poartă și încearcă toate ușile până a ajuns în ușă spitalului.

"Inițial noi am crezut că a adus-o cineva. Am crezut că a abandonat-o cineva și a doua zi ne-am uitat pe camerele de supraveghere de afară și am văzut că a venit singură", a mai precizat medicul veterinar.

Echipa medicală a spitalului veterinar a făcut o serie de ecografii pentru a se asigura că puii sunt bine.

Din fericire, cei patru pui de pisică vor putea pleca la viitorii proprietari în câteva zile și ulterior și mama lor va avea un cămin unde să se simtă iubită și în siguranță.