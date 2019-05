Puțini români știu asta: bujorul, floare miraculoasă. De ce trebuie să cumperi azi aceste flori

foto: Pixabay.com

Utilizat pentru a vindeca ranile lui Marte si Pluto, bujorul era inzestrat cu puteri majore datorate infloririi lui in noptile cu luna plina. Pentru a folosi puterile vindecatoare ale acestei flori, se spunea ca radacinile trebuie culese numai in timpul noptii. Daca cineva deranja bujorii la lumina zilei, ciocanitorile isi faceau aparitia si scoteau ochii nefericitului culegator.

Bujorul , numit in chinezeste "Sho-yo" ("planta medicinala"), reprezenta familia regala din China si era considerat o floare a prosperitatii si un simbol al frumusetii si bogatiei.

In vechime, bujorii erau folositi pentru tratarea unei mari varietati de afectiuni , precum dureri de dinti, dureri de cap sau anchiloze. Se spunea ca aceste flori ar putea oferi protectie impotriva unor posesiuni demonice sau a deochiului , ele fiind amplasate de-a lungul drumului catre usa de intrare a caselor.

In folclor, bujorul era legat de luna, intrucat se credea ca fusese creat de zeita Lunii, pentru a reflecta pe timpul noptii razele Selenei.

In Evul Mediu, "lunaticii" erau tratati prin acoperirea corpului lor cu frunze si petale de bujor. Totodata, se credea ca semintele de bujot puse sub perna puteau impiedica aparitia cosmarurilor.

Se spune ca bujorul are calitati de energizare a vietii sexuale. Florile de bujor dintr-o vaza sau chiar un tablou infatisand bujori in dormitor creaza un efect benefic in plan erotic.