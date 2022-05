O rață a cucerit internetul, după ce a participat la un maraton. Cum arătă pantofii sport speciali pentru ea

Wrinkle este deja celebră pentru calitățile sale sportive. Ea a participat la mai multe asemena evenimente în trecut.

De data aceasta, înaripata a purtat o pereche de pantofi sport speciali, roșii, care au ajutat-o să nu-și rănească picioarele în cursa de un kilometru. Totodată, au câștigat aprecierea tututor celor care i-au văzut.

Videoclipurile cu Wrinkle au ajuns virale pe rețelele de socializare, iar internauții s-au declarat îndrăgostiți de mica pasăre. Ea are și un cont pe Instagram, sub denumirea de @seducktive, unde a strâns aproximativ 500.000 de urmăritori.

Duck runs in a marathon and gets a medal pic.twitter.com/oHkfeNNp5E