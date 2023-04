"Schimbările climatice sunt de vină. Am inventat totul!" | Misterul persistă după falsul viral cu "peștele-gorila" din Algeria care vine pe uscat să depună ouă

Misterul originii fotografiei persistă însă, relatează presa tabloidă din Marea Britanie.

La originea farsei se află Mike Holston, un specialist în animale exotice de la o grădină zoologică din Miami, statul american Florida.

El a distribuit o fotografie cu un bărbat aflat pe un ponton sau pe puntea unei ambarcațiuni, care ține, cu ambele mâini, creatura monstruoasă pe care ar fi pescuit-o în Trinidad.

Citește și: O femeie i-a dat "bani de rachetă" unui fals astronaut de pe Staţia Spaţială, care a minţit-o că o ia de soţie, dar nu are cum să ajungă pe Pământ

"O minunată fotografie a peștelui-gorilă algerian! Este un mascul adult care, de obicei, ajunge la aproximativ 3-4 picioare (cca 1,2 metri, n.r.), însă acest exemplar a mâncat pui de balenă în timpul iernii și a ajuns la dimensiuni maxime!"

Potrivit farsorului, "peștii-gorilă" depun 34 de ouă pe uscat și își schimbă culoarea în roșu aprins în timpul sezonului de împerechere, pentru a atrage partenerele.

Holston a plusat cu detalii care stârnesc ilaritatea.

"Se deplasează în grupuri, doar în septembrie, când El Nino atinge viteza maximă. Pot trăi până la 13 ani, dar, dacă sunt circumciși, pot trăi până la 48 de ani!", a insistat el.

Naturalistul și-a îndemnat urmăritorii de pe internet să distribuie "mai multe fapte" în legătură cu presupusul monstru marin.

The elusive gorilla fish. Looks a lot like @DaveMyFace1 says his wife. pic.twitter.com/c9uS41woN6