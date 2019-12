Secretul neștiut din subteran. Adevărul despre stația de metrou Gara de Nord din București. Ce se ascunde de fapt sub ea și de ce vagoanele scârție când ajung în zonă

Metroul din București ascunde o serie de povești adevărate și nespuse, dar pe care cei care au lucrat la nașterea sa le știu.

Octavian Udriste, unul dintre cei cinci ingineri aleși de Nicolae Ceaușescu să ducă la bun sfârșit planul său de a avea un metrou sută la sută românesc și singurul rămas în viață a dezvăluit secretul neștiut al Gării de Nord.

”Inițial, Magistrala I Republica - Crângași – Gara de Nord trebuia să se termine la Gară și de acolo, să înceapă o magistrală către Basarab, să o ia pe bulevardul Titulescu, să iasă în Piața Victoriei și să se ducă spre Pantelimon. Dar Ceaușescu a spus: ”Cum adică, la Gara de Nord două stații, suprapuse una peste alta?” Dar erau construite, inclusiv tunelul spre Basarab. Când a aflat, s-a opus vehement. ”Nu, tovarăși! Să treacă trenurile, să meargă în continuare , să fie doar o singură stație și să nu se oprească la gară. Eu am fost și cu mașina, și pe jos și se poate!” De aceea, la Gara de Nord, noi avem dedesubt o gară umplută cu pământ și mai este una deasupra chinuită, unde scârție vagoanele pentru că nu am putut construi sub clădiri din cauza unui teren nisipos, a trebuit să facem metroul pe sub strada Polizu și acolo se ia o curbă foarte aspră, cu o rază de 90 metri. Viteza vagoanelor este de 30 km/h pentru că s-a schimbat soluția”, a declarat Udriște pentru Hotnews.