Situație de coșmar pentru o tânără chiar în ziua nunții. Cum a venit soacra îmbrăcată la eveniment. Toți invitații s-au uitat doar la ea

Situație de coșmar pentru o tânără chiar în ziua nunții.

Soacra a venit la nunta fiului ei îmbrăcată în rochie de mireasă.

Amy, tânăra mireasă, a mărturisit că în ciuda incidentului nu a fost deloc supărată pe soacra ei.

„A crescut într-o sărăcie extremă. Atunci când era copil, era atât de flămândă, că se furișa în bucătărie și mânca resturi de mâncare. De aceea, atunci când crești cu nimic, întotdeauna rămâne cu tine. Indiferent de banii pe care-i aduni, există mereu o teamă care te urmărește că totul va dispărea și vei ajunge din nou săracă. E cunoscută pentru economiile pe care le face și pentru sacrificiile pe care le face pentru a aduna bani. Așa se face că atunci când a văzut această rochie la un preț redus nu s-a putut abține să n-o ia. În plus, trebuie să recunoaștem, a făcut ca nunta noastră să fie de neuitat”, spune mireasa.

My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps