Supa de mici: Invenția gastronomică a unui patron de restaurant. Cât costă și cum se prepară

Într-un restaurant de lângă Piaţa Obor, patronul a creat o surpriză pentru 1 Mai, punând în meniu supa de mici.

Sursa foto: Hepta | hepta photo agency

Deși grătarul era considerat în trecut o opțiune ieftină pentru prepararea mâncărurilor, în 2023, grătarul și, în special, micii pot fi extravagante.

Restaurantele au reușit să transforme micul în diferite forme și să vină cu idei creative și inedite.

Printre acestea se numără micii serviți cu șampanie în loc de bere, micii sub forma de supă sau pizza cu topping de mici.

Evenimentul "Mici și Șampanie" a fost un succes în mai multe restaurante din Capitală.

Clienții au avut opțiunea de a alege între două meniuri: un meniu care include 10 mici și o sticlă de șampanie sau un meniu care conține 4 mici și 4 pahare de șampanie.

Aceasta a fost o inovație a bucătăriei românești, aducând o abordare inedită în prepararea miciilor.

Supa de mici a fost creată într-un restaurant din apropierea Pieței Obor și a devenit un adevărat succes.

"La beție, idei îți vin multe. M-am dus în bucătărie, am luat niște mici, am luat niște cartofi prăjiți, am luat muștar, le-am băgat pe toate într-un blender și a ieșit așa ceva", povestește Mihai Popa, proprietar restaurant, potrivit ObservatorNews.ro

Acest preparat reprezintă tot ceea ce se găsește într-o farfurie clasică de 1 Mai, dar sub formă lichidă.

Inițial, patronul a intenționat să adauge și bere în compoziție, dar în cele din urmă a optat pentru a-i oferi supa o textură asemănătoare cu laptele.

Prețul unei porții de supă de mici este de 18 lei.

Acest preparat reprezintă o inovație adusă de Mihai Popa, proprietarul restaurantului, care consideră că este un dar pentru omenire.

Pe lângă supa de mici, micii au fost reinventați și sub alte forme, cum ar fi pizza cu topping de mici sau variantele vegane.