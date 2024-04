Un bărbat a recunoscut că a furat un WC din aur, în valoare de peste 6 milioane de dolari | A făcut și inundație

Un bărbat a pledat vinovat pentru că a furat o toaletă realizată în întregime din aur de 18 carate și în valoare de peste 6 milioane de dolari din casa în care s-a născut Winston Churchill.

Sursa foto: Getty

James Sheen, în vârstă de 39 de ani, a pledat marți, la Oxford Crown Court, vinovat de jaf, convertire sau transfer de bunuri infracționale și conspirație.

Toaleta complet funcțională a fost instalată la Palatul Blenheim în 2019, ca parte a unei expoziții a artistului italian Maurizio Cattelan intitulată "Victory is Not an Option".

Într-o declarație care anunță expoziția se spune că lucrarea ar putea fi percepută ca un comentariu asupra disparităților sociale, politice și economice din Statele Unite, relatează CNN.

Neobișnuita operă de artă, denumită "America", a fost furată în luna septembrie 2019, la doar câteva zile după deschiderea expoziției. Aceasta fusese montată clădire, astfel că furtul a provocat, de asemenea, pagube semnificative și inundații.

Sheen a apărut la tribunal prin legătură video de la închisoarea Five Wells, unde execută o pedeapsă de 17 ani pentru diverse furturi. Printre altele, el ispășește o pedeapsă pentru furtul de tractoare și trofee de mare valoare de la Muzeul Național al Cursei de Cai din Newmarket, în valoare totală de 400.000 de lire sterline (503.000 de dolari).

"America" a fost expusă pentru prima dată la Guggenheim din New York în 2016.