Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se luptă în Polonia. Deocamdată, la nivel de sosii

Organizatorul luptei, care se numește Royal Division, i-a prezentat pe cei doi combatanți într-o conferință de presă și a precizat că înfruntarea va avea loc în data de 30 aprilie anul curent, în orașul Opole.

Într-o regie atent pusă la punct, sosiile lui Putin și Zelenski și-au făcut apariția în limuzine Mercedes, protagoniștii fiind însoțiți de bărbați care jucau rolul gărzilor de corp.

"Putin" a sosit primul și a fost întâmpinat cu reacții amestecate, în timp ce încerca să galvanizeze mulțimea.

A urmat "Zelenski". Cei doi și-au aruncat, unul altuia, mănușa.

The Mirror notează că înfruntarea ar fi "opera" actorului Antoni Krolikowski, prezent, și el, la conferința de presă.

Cei doi "lideri politici" s-au adresat publicului în limba polonă.

Putin lookalike vs Zelenski lookalike fight just got announced in Poland #popMMA pic.twitter.com/jjAHaDYuG4