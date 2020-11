Un bărbat din Galaţi a fost anunţat prin SMS că este infectat cu noul coronavirus, deşi nu a făcut niciodată un test

Bărbatul din Galaţi a povestit pentru Antena 3 momentele prin care a trecut, după ce a fost anunţat că este infectat cu COVID, deşi nu efectuase vreodată un test pentru infecţia cu SARS-COV-2.

Omul fusese la un cabinet privat pentru a-şi face mai multe analize de sânge şi un exudat faringian, pentru afecţiuni uzuale, nicidecum pentru COVID.

Doar că rezultatul analizelor au fost cu totul altele.

Dintr-o încurcătură, fişa pacientului a fost amestecată printre cele ale bolnavilor de COVID:



"La ora 23.36 am primit un SMS de la un număr scurt în care mi se comunica că testul meu a ieşit pozitiv. Care test, nu stiu, ca eu nu au am dat niciun test COVID, că am ieşit pozitiv şi mi se recomandă să stau în casă. Dacă mă simt mai rău, să contactez medicul de familie." ăzvan>

Bărbatul spune că a urmat paşii legali. A sunat la DSP şi le-a spus celor de acolo că undeva s-a produs o confuzie. ăzvan>

A sunat şi la cabinetul particular şi acolo a aflat că, dintr-o greşeală, i-a fost trecut numele pe un formular al cuiva testat pozitiv. ăzvan>

Asta inseamană că un alt pacient care şi-a facut testul şi are COVID-19 să nu ştie că este infectat.

Nu e prima eroare de raportare a rezultatului unui test COVID în Galaţi. În urmă cu o săptămână, un alt barbat a primit, în numai 3 ore, două rezultate diferite la testul pe care-l făcuse. După ce a fost anunţat că este negativ, bărbatul a primit, DIN GREŞEALĂ, al doilea mesaj în care era informat că este infectat.