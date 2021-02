Informaţii noi despre şoferii de TIR români care au stat în viscol la cozi interminabile

Blocajul a apărut pe o autostradă din Cehia, la intrarea în Germania, după ce autorităţile de la Berlin au impus noi restricţii la frontiera de sud-est.

Noile măsuri au fost stabilite pentru a limita răspândirea noilor variante de coronavirus.

Ore în şir, şoferii români, alături de colegii din alte state europene, au stat la coadă pentru a-şi face testul COVID. Autorităţile de la grnaiţa Germaniei i-au obligat să stea afară în ninsoare şi în frig. Iar regulile de distanţare socială nu au fost respectate. Unii dintre ei au stat în viscol chiar şi şase ore, iar costul testului a fost suportat tot de şoferi.

Situaţia şoferilor de TIR a atras şi atenţia Ministrului de Externe

''Ministerul Afacerilor Externe a întreprins deja demersuri atât în plan bilateral, pe lângă Ambasada Germaniei de la Bucureşti, de asemenea, ambasada României la Berlin întreprinde demersuri pe lângă autorităţile germane pentru a vedea care sunt soluţiile pentru remedierea acestor blocaje în cel mai scurt timp. Au fost de asemenea efectuate demersuri pe lângă Comisia Europeană'',a anunţat Bogdan Aurescu.

Situaţia de la graniţă a creat tensiuni şi la nivel european. Poliţia federală a verificat aproximativ 10.000 de oameni, din care jumătate au fost întorşi de la frontieră.

Este suficient ca persoana care se află la controlul vamal să demonstreze că este angajat înt-run sector relevant. Cei care îşi aduc contractul de angajare prin care să demonstreze acest lucru nu vor fi respinşi la graniţă.

Guvernul de la Berlin a anunţat că intenţionează să-şi închidă şi frontiera cu Franţa. Parisul se opune şi vrea să ceară autorităţilor germane să facă o excepţie în cazul transportului rutier şi a muncitorilor frontalieri.

Probleme au fost şi la graniţa cu Austria, însă acum problema s-a mai remediat, iar timpul de aşteptare nu mai este atât de mare.

Şofer: ''Colegii mei au stat 10-15 ore să le dea voie să intre în locul unde se face testul gratuit''

''Am trecut, am aşteptat cam o oră şi jumătate, dar eu am fost puţin norocos, că testul l-am făcut ieri. Am avut tur-retur pe Austria-Italia şi ieri am făcut testul. Am mers 4-5 km pe jos, cu toate că colegii mei au stat 10-15 ore să le dea voie să intre în locul unde se face testul gratuit. Pe mine m-a costat 50 de euro la un medic particular. Nici eu nu am ştiut de noua reglementare. Acum s-a mai dat drumul pentru că poliţia îi deviază pe cei care nu au testul. Îi îndrumă şi îi întoarce înapoi. Depinde de situaţie. Dacă este foarte aglomerat îi întoarce înapoi spre Italia, să meargă şi să îşi facă testul'', a spus Nicolae Bucur, şofer, în exclusivitate la Antena 3.

''Granitele din zona Tirol (Austria) si cele din Cehia sunt in acest moment blocate pt transportatori si timpii de asteptare pt a se efectua testul covid in centrele medicale improvizate in vami depasesc 8-10 ore.

In acest timp, afara sunt temperaturi de -5°C,distantarea sociala nu mai conteaza, soferii sunt tratati ca niste animale si lasati in frig sa isi astepte randul.

Acesta este multumirea adusa oamenilor care prin frig, calduri sau furtuni au fost in prima linie cand alti tremurau de frica in spatele usilor inchise !!

Imaginile prezentate sunt din punctele vamale dintre Cehia si Germania !

Colegii nostri sunt de 5-6 ore in viscol asteptand sa fie acceptati la testare !!

Cerem #MAE si diplomatilor din Ministerul transporturilor, asociatiilor profesionale si tuturor organelor de resort sa intervina pt rezolvarea situatiei !!!

Culmea este ca au fost depistati cativa pozitiv la test, asa ca intrebarea omeneasca este :

Ceilalti cu care au luat contact in aceste ore,in conditiile alea mizere, nu vor fi si ei infectati la randul lor ??

''Ce se întâmplă cu cetăţenii români, şoferi de camion, depistaţi pozitiv?''

Li s-a dat drumul sa mearga la camioane si singura chestie impusa a fost ca nu pot intra in Germania !

Alooo....autoritatile...lasam putin schiurile din picioare si intervenim ??

Nu de alta, dar sunt cateva mii blocati!!'', scria ieri un şofer pe pagina sa de Facebook.

