Interviu exclusiv cu Tristan Tate | Detalii din conversaţiile de pe telefon folosite în dosarul pentru trafic de persoane

Tristan Tate, unul dintre cei doi fraţi cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane, a răspuns celor mai grave acuzații care i se aduc într-un interviu acordat exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Într-un interviu eveniment, difuzat astăzi la Antena 3 CNN Tristan Tate a răspuns celor mai grave acuzații legate de conversațiile de pe telefon despre "înrobirea femeii", dar şi despre metoda LoverBoy cu care se presupune că exploata femeile.

"Când îţi iau telefonul, ei încearcă să găsească orice, probabil patru ani de conversații pe WhatsApp şi istoricul. Am grupuri de prieteni cu care fac glume foarte nepotrivite şi ei citesc toate astea pentru a încerca să găsească lucruri pe care să le pună în dosarul cazului. Aceasta e o investigație privind traficul de persoane, aşa că te-ai gândi că în WhatsApp ar trebui să fie informaţii despre vânzare de persoane, răpirea de persoane şi luarea de bani de la oameni.

Nimic din toate astea nu există. Există o conversație în care mă refer la fosta mea prietenă ca la o sclavă. Da, acum există şi conversații în WhatsApp-ul meu în care mama fiicei mele mi-a trimis poze cu fiica mea desenând pe perete cu creioane colorate şi i-am spus: ha-ha-ha, o să o omor când ajung acasă.

Acum trebuie să mă aresteze şi să mă bage la închisoare cu toţi prietenii mei, ca grup infracțional organizat care conspiră la uciderea copiilor? Un an şi jumătate am fost investigat. O mulțime de bani şi timp au fost cheltuiți în acest caz, un act de acuzare a fost depus în încercarea de a dovedi că sunt un traficant de ființe umane.

Iar marea bombă, marea dezvăluire, când BBC va pune în sfârșit mâna pe rechizitoriu este că Tristan şi-a numit odată fost iubita sclavă. Da, ea este sclava mea, o fată care nu a trăit niciodată cu mine, care spune că nu am făcut nimic rău. A refuzat să dea o declaraţie la DIICOT. Da, am numit-o sclavă o dată, împușcă-mă, spânzură-mă, bagă-mă la închisoare. Asta este marea bombă din rechizitoriu. Mi se pare extrem sub așteptări, având în vedere atenţia masivă acordată de mass-media acestui caz", a spus Tristan Tate.

Întrebat dacă folosea metoda LoverBoy pentru ca ulterior să exploateze femei, Tristan Tate a spus:

"Dacă aş fi exploatat pe cineva ar fi putut găsi un singur euro, bani. Cred că cel mai elocvent lucru în acest dosar este că, presupunând că, dacă într-adevăr i-am constrâns pe aceşti oameni şi i-am pus să facă TikTok, o făceam pe gratis. De ce aş face asta?

Mi-am petrecut toată viaţa fără cazier până la 33 de ani. Nu am cazier în nicio ţară din lume. Nu am comis niciodată vreo infracțiune. Deci sunt deja multimilionar, persoana publică, celebru, am succes. Am o fiica şi la 38 de ani hotărăsc: hai să înființăm o bandă criminală organizată care răpește oameni şi îi pune să facă TikTok. De ce? O, pe gratis, doar ca să comitem infracțiuni.

Deci cred că exploatarea are nevoie de bani pentru a dovedi exploatarea. Faptul că nu a existat niciun euro în acest dosar, cred că este un factor foarte important pentru care judecătorii m-au lăsat liber pentru că nu are niciun sens", a spus Tristan Tate într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena 3 CNN.