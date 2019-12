INTERVIU. Generalul Dan Voinea, care a fost martor la procesul soților Ceaușescu, mărturii șocante din perioada Revoluției

"Eram mult mai tânăr. Cred că atunci am descoperit curajul să-l înfrunt pe unul dintre cei mai despotici conducători ai României. Aveam 39 de ani atunci. Am aflat că erau împușcați oameni în București. I-am văzut împușcați. Parchetul General era atunci în spatele Teatrului Național. Și când am venit atunci mai devreme, am văzut cum se spălau resturi umane în sânge și chiar urme biologice de pe treptele metroului. M-a șocat lucrul acesta. Eram până atunci, ca toți tinerii, încrezători în forțele armate, așa era ideologia, așa ne trăiam noi prezentul. Nu am crezut că regimul poate să-și împuște copiii. Le-am spus colegilor ce am văzut și nu m-au crezut. Ei nu puteau să plece în acel moment să vadă. Ulterior au venit câțiva colegi cu mine. A fost șocant. S-a întâmplat în dimineața zilei de 22 decembrie".

Cum a fost asasinat ministrul Apărării Vasile Milea pe 22 decembrie 1989

"Centrul Capitalei fusese ocupat de manifestanți. Au ocupat Piața Palatului. La orele 10 s-a anunțat moartea ministrului Apărării. La momentul acela Ceaușescu a anunțat că trădătorul Milea s-a sinucis".

"La asasinarea lui Milea a participat Pârcălăbescu și un subordondat de-al lui. Arma cu care a fost împușcat aparținea unui subordonat de-al lui Pârcălăbescu. Dacă s-ar fi sinucis, s-ar fi împușcat cu pistolul lui. Milea s-a dus în biroul lui Pârcălăbescu ca să-și sune soția. În timp ce vorbea cu el la telefon, a auzit o împușcătură și apoi nu l-a mai auzit pe soțul său".

"Ceaușescu s-a supărat și pe Milea și pe ministrul de Interne că nu sunt în stare să elimine grupurile de huligani de la Timișoara. Pârcălăbescu era în viață atunci când m-am ocupat eu de caz, a fost audiat și el și celălalt ofițer care a păstrat pistolul lui Milea. Ne-am dus la Spitalul Elias, unde a fost ministrul, și acolo scria ora internării și ora decesului. A trăit până la orele 15. Nu a murit pe loc. Nu a fost împușcat în inimă. Dacă-l împușca în inimă, murea pe loc. Noi am audiat și medicii de la Elias. Și o doctoriță a spus că ea nu a putut să intervină chirurgical pentru că a primit telefon de la un general din armată și i-a spus să nu intervină chirurgical decât atunci când va ordona el. Ceaușescu anunțase în țară că Milea s-a sinucis și el trebuia să moară".

În opinia dumneavoastră, ce s-a întâmplat în 1989 a fost Revoluție sau lovitură de stat?

"Nu a fost lovitură de stat. Din informațiile pe care le avem, nu mi-a ieșit nicăieri că a fost o lovitură de stat. Nu au vrut să piardă puterea, de aceea au tras în tineri.

Când eu m-am dus la Comiterul Central, mulțimea striga Corneliu Mănescu. Lumea îl voia pe el. S-au dus să-l aducă pe Mănescu la Comitetul Central și eu am înțeles că nu l-au adus pentru că era beat. Așa au spus. Apoi nu știu cine a venit cu ideea să-l aducă pe Ion Ililescu. Un tip care lucra la un resturant din Cotroceni a zis că el știe unde locuiește Iliescu și l-au luat și l-au adus la Comitetul Central".

Momentul în care puterea a fost preluată de Consiliul Superior al Armatei

"Știu că primul ziar care a apărut atunci, Libertatea, a anunțat că Consiliul Superior al Armatei a preluat puterea. A fost condus de Ilie Ceaușescu acel Consiliu. Ilie Ceaușescu mi-a dat o informație.. ne-a explicat că în 1956 trupele sovietice au intrat în Budapesta și studenții de la Timișoara, într-o seară, în cantina din cartierul studențesc, plănuiau să-i susțină pe studenții de la Budapesta. Au venit cu camioane militare și pe toți studenții și profesorii reținuți i-au dus în Unitatea Militară...".