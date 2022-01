Întrebări și răspunsuri despre antiviralele pentru COVID-19, publicate de ministerul Sănătății

Întrebări și răspunsuri referitoare la utilizarea antiviralelor orale:

1. Cu cine trebuie să discut despre tratament dacă sunt confirmat cu COVID-19?

R: Cu medicul de familie, care îți va recomanda măsurile potrivite formei tale de boală și istoricului tău de sănătate.

2. Ce fac dacă nu am medic de familie și sunt testat pozitiv?

R: Dacă ai făcut testul acasă, anunță Direcția de Sănătate Publică, care te îndrumă mai departe. Testul făcute acasă trebuie confirmat oficial pentru ca tu să poți beneficia de evaluare medicală și de tratament.

3. Dacă sunt confirmat pozitiv pentru COVID-19, este întotdeauna necesar să iau tratament antiviral?

R: Nu, tratamentul antiviral poate fi util doar în anumite situații stabilite de medicul care te va evalua.

4. Există tratament antiviral pentru COVID-19 în cazul în care nu e nevoie de internare?

R: La această dată există câteva opțiuni terapeutice de tratament cu administrare orală (comprimate) care pot fi utilizate, dar numai după consultul și analizele de laborator recomandate de un medic dintr-un Centru de Evaluare COVID-19 sau la indicația medicului de familie. Consultul și analizele sunt necesare deoarece toate antiviralele orale au efecte adverse sau interacțiuni negative posibile cu alte medicamente pe care le iei concomitent.

5. Care sunt medicamentele antivirale care mi se pot recomanda și pe care le pot lua acasă, fără să mă internez?

R: Dacă ai o formă ușoară sau medie de COVID-19 și medicul îți recomandă tratament acasă, acesta îți va putea prescrie sau recomanda unul din următoarele antivirale: Paxlovid, Molnupiravir sau Favipiravir. Alegerea acestuia va fi decisă în funcție de situația ta medicală.

6. Exista și situația în care nu voi primi tratament antiviral oral?

R: Da, daca nu ai factori de risc pentru o formă severă, daca ai mai mult de 5-7 zile de la debutul bolii, dacă ești copil (<18 ani), dacă ai contraindicații ori ești femeie gravidă sau care alăptează, nu vei primi tratament antiviral oral.

Altă situație în care nu vei primi antiviral oral la domiciliu este cea în care medicul îți recomandă internarea în spital.

7. Am 35 de ani, nu am boli cronice, ieri am primit un test PCR pozitiv pentru SARS- CoV-2, dar nu am niciun fel de simptome. Am nevoie de tratament antiviral?

R: Nu ai nevoie de tratament antiviral, pentru că nu s-a demonstrat eficiența tratamentului antiviral la pacienții asimptomatici.

8. Am început să am simptome de COVID-19 și am avut rezultat pozitiv la un test PCR în urma cu 8 zile. La inceput am avut febră, dureri musculare, dureri de cap și durere la înghițit, care între timp s-au ameliorat, acum mai am numai durere la înghițit. Am nevoie de tratament antiviral?

R: Nu ai nevoie de tratament antiviral, pentru că s-a demonstrat ca tratamentul antiviral este eficient numai atunci când este administrat în primele 5-7 zile de la apariția simptomelor.

9. Am 30 de ani, sunt gravidă, sarcină de 4 săptămâni și am un test PCR pozitiv pentru SARS-CoV-2. Am nevoie de tratament cu medicamente antivirale orale?

R: Nu, nici un antiviral oral dintre cele existente nu este recomandat în sarcină. De aceea, supravegherea medicală a gravidelor infectate cu SARS-CoV-2 este foarte importantă.

10. Am fost diagnosticat cu COVID-19, formă ușoară și am o hepatită cronică cu VHB, în tratament cu Entecavir. Antiviralele orale îmi pot afecta ficatul?

R: Înainte de administrarea antiviralelor este absolut necesară o evaluare clinică și de laborator a funcției hepatice, după care ți se va prescrie tratamentul antiviral adecvat.

11. Am intrat în contact cu cineva pozitiv COVID-19 în urmă cu 2 zile, nu am nici un semn de boală. Pot lua profilactic antivirale?

R: Nu, antiviralele nu au efect de prevenire a bolii, ci doar de tratament în cazul în care te imbolnăvești și ai recomandare de tratament de la medic.

12. Am 40 de ani, sunt consumator de droguri intravenoase, sunt diagnosticat cu infecție HIV și mă aflu sub tratament anti-retroviral și anti-tuberculos. În urmă cu 2 zile am primit un rezultat pozitiv la testul PCR pentru SARS-CoV-2, pe care l-am efectuat fiindcă fac febră de 3 zile. Pot lua antivirale active pe SARS-CoV-2?

R: Este necesar să iei legatura cu medicul infecționist care te are în evidență, iar dacă nu ai unul, trebuie să mergi de urgență la un alt medic,

13. Am 67 de ani și sunt în dializă cronică de 10 ani. Am fost confirmat cu COVID-19 in urmă cu 1 zi și am febră de 3 zile. Antiviralele orale active pe SARS-CoV-2 mă pot ajuta?

R: În această situație este de preferat internarea în spital. Administrarea de antivirale orale este contraindicată.

14. Am 30 de ani, sunt diagnosticat cu o boală autoimună pentru care fac tratament cu Metotrexat, motiv pentru care m-am temut să mă vaccinez anti-COVID-19 până acum. Pot utiliza antiviralele orale noi în scop profilactic?

R: Nu. Ele sunt recomandate numai la pacienții confirmați cu COVID-19 care prezintă simptome specifice și care au fost evaluați clinic, radiologic și prin examene de laborator.

