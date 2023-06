"Acum au inventat asta". Semnalul tras de o româncă, după o vacanţă neplăcută cu maşina în Bulgaria

O româncă plecată în concediu în Bulgaria a povestit pe un grup de Facebook o întâmplare neplăcută pe care a avut-o acolo, dorind să tragă un semnal de alarmă.

Floria a semnalat pe grupul "Am fost în vacanță" o "întâmplare foarte neplăcută legată de vinietă".

"La întoarcere am fost opriți la granița să ni se arate pe calculator două poze cu mașina noastră din 2020, una din 3 iulie, cealaltă din 13 iulie, și ni s-a cerut amendă pentru că nu am plătit taxa de drum.

Mi-am căutat imediat în contul bancar, am găsit 8.9 BGN plătiți la ducere la o benzinărie Shell, deci taxa pe o lună.

Explicația a fost că probabil am cumpărat vinieta prea târziu. Cică nu e ca în România, nu poți să faci nici un pas fără vinieta. Ok, și de ce ne apare și ziua de întoarcere ca neplătită, dacă aveam vinieta pe o lună?

Polițistul respectiv zice: poate că nu ați introdus numărul mașinii corect, poate ați ales BG în loc de RO.

Din moment ce am făcut-o la benzinărie, nu eu am scris acolo datele, dar cu siguranță am verificat numărul mașinii pe chitanță, însă nu puteam verifica tot ce scrie pe vinieta cu alfabet chirilic", a povestit românca.

Femeia spune că nu a fost singura mașină românească oprită de acest filtru special.

"Am plătit acum amendă 70 x 2 leva și voi contesta amenda pe site-ul lor oficial, sunt și eu curioasă ce am greșit.

Polițistul nu ne-a dovedit care a fost greșeala, doar ne-a arătat poze cu mașina noastră și făcea presupuneri: "poate că".

Nu cred că mai am vinieta de trei ani acasă, dar măcar să îmi spună clar ce a fost în neregulă cu ea, poate măcar autoritatea lor de drumuri are mai multe dovezi decât o poză.

Nu eram singurii în vamă opriți de acest filtru, mai erau români pe tabelul ăla, cu portofelele în mână. Cică ei stochează datele pe cinci ani și oricând te pot amenda", spune Floria.

"Din punctul meu de vedere, sunt niște nenorociți, ba stăteau în tufișuri să îți ia amenzi pentru încălcări aberante de viteză, ba se furau mașini, iar acum au inventat asta.

Eu una nu vreau să mai aud de Bulgaria, e a nu știu câta experiență neplăcută la ei", continuă românca, potrivit stiridiaspora.ro.