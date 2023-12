Ioana Mihăilă, audiată la DNA, în dosarul vaccinurilor: "Memorandumul a fost avizat de ministrul de Finanțe. Am reușit să vindem vaccinuri"

Ioana Mihăilă, ministru al Sănătății, USR, în perioada pandemiei, a dat declarații, la DNA, cu privire la dosarul vaccinurilor.

"Decizia a fost luată în solidaritate în guvern printr-un memorandum prin care am înștiințat și am informat guvernul referent la obligațiile aferente contractului, dar și referitor la beneficiile pe care acest vaccin le poate aduce. Am informat guvernul printr-un memorandum și am susținut acest contract în momentul acela", a spus acesta.

Totodată, ea a precizat că memorandumul a fost avizat de ministrul de Finanțe din acea perioadă și că România a vândut în Danemarca și Irlanda doze de vaccin, aflate în plus în țara noastră.

"A fost avizat de ministrul de Finanțe, memorandumul care a fost prezentat, cu condiția de a propune și o strategie pentru vânzarea vaccinurilor care erau în surplus în 2021, motiv pentru care la o lună distanță am și creat cadrul legal pentru revânzarea vaccinurilor. În mandatul meu am reușit să vindem în Danemarca, Irlanda", a declarat Ioana Mihăilă.