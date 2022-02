Klaus Iohannis, despre situația din Ucraina: "Riscurile la adresa securității europeane încă sunt critice"

Riscurile la adresa securității europeane încă sunt critice, transmite, pe Twitter, președintele Klaus Iohannis.

„Riscurile la adresa securității europeane sunt încă critice. Trebuie să ne continuăm coordonarea eficientă și să demonstrăm o unitate vizibilă în timpul acestei crize, care sporește securitatea întregii zone euro-atlantice”, a scris Iohannis.

Președintele României a participat, joi, la reuniunea informală a Consiliului European pe tema ultimelor evoluții privind situația de securitate de la granițele Ucrainei.

Mai multe bombardamente au avut loc joi în estul Ucrainei în apropierea zonelor controlate de rebelii sprijiniți de Rusia.

Reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) relatează despre apariția unor incidente de-a lungul liniei de de demarcație dintre regiunea controlată de rebelii sprijiniți de Rusia și teritoriile unde se află forțele guvernamentale.

At today's #EUCO ??, I reiterated ?? Romania’s strong support for ?? Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and for its right to freely decide on its European and Euro-Atlantic aspirations. We need to continue to pursue dialogue and seek a diplomatic resolution.