Ion Cristoiu: Legătura neaşteptată între Ludovic Orban şi Liviu Dragnea

Procesul de concentrare a puterii de decizie duce la cel de-al treilea om în stat care, potrivit Constituţiei, este preşedintele Camerei Deputaţilor. Funcţia este ocupată de Ludovic Orban, în urma unor negocieri dure purtate în luna decembrie.

După acordul cu partenerii de guvernare, Orban a fost acuzat de lideri din propriul partid că şi-a trădat formaţiunea pentru a primi funcţia mult dorită.

În prezent, Orban joacă rolul de premier de facto, cenzurând deciziile prim-ministrului Florin Cîţu.

Mai mult, liderul PNL este pe cale să-l întreacă pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea care, şi el, a încercat să-şi asume poziţia de lider de facto al guvernării, sacrificând în acest proces mai mulţi premieri, arată Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Să-l urmăreşti pe Cîţu când vorbeşte este un coşmar

"A-l urmări pe Florin Cîțu cînd vorbește, e un coșmar. Omul nu poate pronunța cu dicție un cuvânt mai mare de două silabe.

Nu de puține ori, el începe o idee, o duce până pe la jumătate, după care brusc, furat de o altă idee, o părăsește pe prima și se apucă de a doua. De pe la jumătate, desigur.

Florin Cîțu e premier de două luni.

Ca premier, și mai ales ca premier în astfel de vremuri dramatice, Florin Cîțu trebuie să se adreseze Națiunii, s-o seducă, s-o însuflețească, s-o convingă.

Cum dracu să însuflețești o Națiune care, în timp ce i te adresezi, depune strădanii dramatice ca să înțeleagă ce-i spui?

Ion Cristoiu: Ce spun şefii de partide din Coaliţie este contrazis de premier

Ar fi fost normal ca Florin Cîțu să ia lecții de dicție. Nu spun că trebuia să facă experiența lui Demostene, cel cu pietrele în gură. Spun că trebuia să învețe să pronunțe cu dicție cuvintele mai lungi de două silabe.

Chiar și în aceste condiții, putem consemna un discurs al premierului despre ce va face și ce va drege Coaliția de guvernare. Nu de alta, dar sunt agenții de presă care-i transcriu conferințele de presă.

Coaliția de Centru Dreapta e alcătuită din trei partide: PNL, USRPLUS și UDMR. Fiecare dintre președinții formațiunilor care alcătuiesc Coaliția de guvernare ține discursuri publice despre ce va face și ce va drege Guvernul.

Nu de puține ori, ceea ce spune un șef e contrazis de ceea ce spune celălalt. Și ceea ce spun toți e contrazis de premier.

Ion Cristoiu: Ludovic Orban vorbeşte în numele Guvernului

Când vrei să afli ce trebuie să aștepte Națiunea de la Guvern, te trezești într-o mare încurcătură.O încurcătură pe cale să se destrame în ultimul timp. Pentru că în ultimul timp, cel care domină spațiul public prin discursul său e Ludovic Orban.

De la 1 februarie 2021, Ludovic Orban a avut nu mai puțin de cinci discursuri. În cazul fiecăruia a vorbit în calitate de președinte al PNL și mai ales de președinte al Camerei Deputaților.

De fiecare dată, atât declarația de presă, cât și răspunsurile la întrebări s-au referit la ce va face și ce va drege Coaliția de Guvernare în diferite domenii ale vieții sociale.

Deja Ludovic Orban anunță măsuri pe care le va lua Guvernul, expune soluțiile pe care le va adopta Guvernul, anunță proiecte de legi pe care le va trimite Guvernul la Parlament.

Ion Cristoiu: Dragnea vorbea în numele unui singur partid, Orban vorbeşte pentru trei partide

Bine, bine, veți spune, dar Guvernul are un premier. Ei și?

De fiecare dată, Ludovic Orban nu vorbește doar în numele PNL, ci și în numele USRPLUS și al UDMR. Asta deoarece, așa cum și-a trecut pe pagina de Facebook, el se consideră Liderul Dreptei Românești.

Se vorbește tot mai mult de un Ludovic Orban care devine mai tot mai Liviu Dragnea. E puțin spus Liviu Dragnea. Liviu Dragnea vorbea în numele unui singur partid de guvernare.

Ludovic Orban vorbește, ca Lider al Dreptei Românești, în numele a trei partide de guvernare. Ludovic Orban e pe cale să fie Liviu Dragnea și mai mult de atât", concluzionează Ion Cristoiu.

Materialul complet poate fi lecturat aici.

