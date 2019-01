foto: captura Antena 3

Ion Țiriac a mărturisit, joi, la 100 de minute, că a aflat de la Antena 3 că a fost interceptat de DNA. Magnatul afirmă că nu a primit nicio informare oficială de la autorități că a fost dispusă acestă măsură.

"Am aflat de la dvs. informația, că nu am știut. Dar, bănuiam eu... Și acuma pot să bănuiesc că mă ascultă toată lumea. Să fie sănătoși - nu sunt însurat, am peste 18 ani, am niște obiceiuri absolut normale.

Dacă asta este libertatea cuiva să asculte cum vrea, când vrea. Iar zecile alea de mii care s-au vehiculat acum, de ce să plătesc eu zeci sau sute de mii, dacă nu chiar milioane, ca cineva să mă asculte", a spus Ion Țiriac.

Miliardarul afirmă că va încerca să afle de ce a fost filat, de fapt.

Procurorul Carmen Damian, un personaj controversat din DNA, care a instrumentat dosarul de santaj al Marianei Rarinca, in urma plangerii facute de fosta sefa a ICCJ, Livia Stanciu și care a dispus NUP lui Traian Băsescu în dosarul care viza legalitatea încheierii unor contracte de către Costel Căşuneanu cu Ministerul Transporturilor şi Primăria Municipiului Bucureşti, în anul 2012, a decis interceptarea omului de afaceri Ion Țiriac.

Informația a fost prezentată, la începutul lunii ianuarie, la "Ediția specială" moderată de Oana Zamfir.

"Un abuz uriaș împotriva celui mai bogat român și unuia dintre cei mai cunoscuți români. Doamna Carmen Damian a decis interceptarea omului de afaceri Ion Țiriac, care nu a avut nicio treabă nici cu furăciunile, nici cu politicul. Telefonul, ambiental. Locuința știm cert că i-au supravegheat-o", a spus Oana Zamfir.

Unul dintre motivele pentru care procuroarea Carmen Damian a dispus inteceptarea lui Ion Țiriac a fost că magnatul locuiește foarte aproape de Elan Schwartzenberg.

"Pentru că stă foarte aproape de Elan Schwartzenberg și pentru că e posibil ca fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta, să fi trecut prin zona casei lui Ion Țiriac", a explicat Berta Popescu, senior-editor Antena 3.