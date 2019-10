Oficialii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă au organizat o conferinţă de presă în contextul imaginilor apărute în spaţiul public privind incendiul de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015, în care au anunțat că imaginile cu pricina le aparțin, însă ele nu au fost ascunse nimănui, fiind imagini ce nu se pot pune la dispoziție decât la solicitarea organelor de anchetă.

Principalele declarații ale colonelului Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general

Cristian Radu: Structura foto video a fost înființată în 1991 si a avut ca atribuție de serviciu înregistrarea imaginilor foto video utilizate în analiza ulterioară a intervenției, și sunt puse la dispoziția organelor abilitate la solicitare. Nu se pun la dispoziție în spațiul public.

Ceea ce facem este cu protejarea datelor cu caracter personal și a imaginilor care pot avea impact emoțional. Tragedia de la Colectiv ne-a marcat pe toți.

Imaginile difuzate pe post sunt înregistrate de colegii noștri, este evident, și nu sunt un film continu de la momentul la care intervenția a debutat până la finalul ei. Intervenția a durat 5 ore, iar filmul are 20 de minute.

Analiza intervenției: E un proces pe care noi îl derulăm începând de la momentul producerii unui eveniment, până la momentul în care elaborăm toate documentele operative. A fost tocmit un proces de evaluare al intervenției, ulterior el a fost comunicat instituțiilor care l-au cerut.

A fost vehiculată afirmația că s-a luat decizia de a fi ascunse acestor imagini. Eu sunt șeful acestei structuri și vă afirm cu toată responsabilitatea că nu am ordonat nimănui să ascundă aceste imagini. Ele există în format original la IGSU București Ilfov și vor fi puse la dispoziția oricărei structuri care le va solicita. Eu am intrat în posesia acestor imagini după momentul producerii evenimentului și finalizării intervenției în privința analizei pe care am efectuat-o cu colegi de-ai mei.

Intervenția pe momente a resurselor angrenate în misiune, momentele la care a fost alertată când au ajuns, cine a condus intervenția, date referitoare la pacienți. Toate aceste aspecte fac obiectul acestui raport pe care l-am pus la dispoziția organelor de anchetă.

Colonelul Orlando Șchiopu: Eu nu am văzut filmul

Orlando Șchiopu: Din ceea ce știu el, până la acest moment filmul nu s-a văzut la nivelul ISU București Ilfov. De la momentul Colectiv eu am mai rămas in conducerea inspectoratului până pe 24 noiembrie.

Eu am părăsit funcția, am avut un proces si am câștigat. în ceea ce mă privește, s-a dovedit că eu nu am avut nicio atribuție în cadrul Inspecției de prevenire.

Pompierii au ajuns la Colectiv si au facut fata unei situatii pe care n-au mai vazut-o, ei nu sunt pregatiti sa intervina la dezastre. Ei au fost anuntati pentru incendiu, nu ca sunt oameni care nu pot sa iasa, cand ajungi, trebuie sa te organizezi, prioritizezi, dar dureaza. Nu suntem roboti.

Am lucrat pe mai multe paliere, sa vedem daca incendiul mai este, apoi sa salvam. Ori prioritatea noastra trebuia sa fie pe oameni. am incercat sa scoatem oamenii si sa-i ducem catre ambulante. S-a vazut pana cand am fost organizati...

Pompierii au actionat cum au facut, au facut tot ce au putut, toti am facut tot ce puteam si nu am facut nimic sa ne dezonoreze.



Adjunctul inspectorului-șef ISU, Orlando Șchiopu, în noaptea de la Colectiv: “Lasă-i în p**a mea”!

Intre timp, la aproape patru ani de la tragedie, continua audierile. Astazi sunt aşteptaţi să dea explicaţii în faţa procurorilor şefii Spitalului Universitar de la acea vreme.

La patru ani de la incendiul de la Colectiv, în urma căruia 64 de persoane au murit, un ofiţer de pompieri a decis să ofere redacţiei Libertatea un film de 20 de minute şi 40 de secunde realizat în noaptea fatidică chiar de subofiţerul care a însoţit primul echipaj ISU Bucureşti Ilfov, ajuns la locul dezastrului.

Imaginile nu au fost făcute publice niciodată pentru că surprindeau o altă variantă decât cea comunicată publicului, anume că intervenţia de salvare a vieţilor a fost impecabilă.

