IZVORUL TĂMĂDUIRII. Locuitorii acestei localități primesc agheasmă la robinet

Locuitorii din comuna Costeşti vor primi în Vinerea Luminată agheasmă direct acasă, prin conducta de alimentare cu apă, sursă fiind 44 de izvoare pe care preoţii din localitate le sfinţesc în fiecare an la slujba de Izvorul Tămăduirii.



Sătenii din Costeşti spun că au crezut întotdeauna că apa provenită de la izvoarele din satul Pietreni, situat la poalele munţilor Buila-Vânturariţa, are puteri miraculoase. Astfel că, de sute de ani, oamenii din zonă şi din comunele învecinate obişnuiesc ca în prima vineri de după Paşte să se strângă la biserica veche din sat şi să participe la ritualul de sfinţire a apelor. De câţiva ani însă, după ce autorităţile locale au captat aceste izvoare şi le folosesc ca sursă de alimentare cu apă pentru mai multe sate componente ale localităţii, agheasma ajunge direct la robinetele din gospodăriile localnicilor racordaţi la reţea.



"Sunt mai multe izvoare care curg direct din munte. Se spune că sunt 44, de aici şi numele bisericii care se află la poalele munţilor. Apa izvoarelor curge exact pe lângă biserică, iar de Izvorul Tămăduirii, preoţii obişnuiesc să săvârşească ritualul de sfinţire a agheasmei mici şi în bazinul de retenţie, deci, practic, apa sfinţită ajunge direct la robinetele celor conectaţi la reţea. Au, cum s-ar spune, agheasmă direct la robinet în Vinerea Luminată", a declarat primarul localităţii, Toma Peştereanu.



Despre Biserica "44 de Izvoare", Peştereanu spune că este una dintre cele mai frumoase din Vâlcea. Are şi o istorie aparte, oamenii locului povestind că lăcaşul de cult, ce poartă hramul Sfântul Nicolae, ar fi primit acest nume după o vizită a regelui Carol I.



"Se zice că principele Carol I, în 1866, s-ar fi oprit la această biserică în drumul către Bucureşti şi ar fi numărat 40 de izvoare. Nu se ştie cum s-a ajuns la 44, probabil că s-a făcut legătura cu cei 44 de mucenici. Cert este că prin 1920, această biserică era cunoscută ca biserica celor 40 de izvoare", spune Dumitru Bondoc, autor al unei monografii a localităţii Costeşti.



Bondoc susţine şi că regele Carol I ar fi avut intenţia de a construi în poieniţa din jurul izvoarelor din Pietreni, încântat de peisajul din jur, un palat pentru cuplul princiar Ferdinand şi Maria, dar a renunţat pentru că nu exista cale ferată în zonă la acea vreme.



"Primul care a vrut să construiască un palat la Costeşti a fost Carol I, pe un platou de lângă mânăstirea Bistriţa. A renunţat pentru că nu se putea realiza legătura cu trenul. Apoi a vrut să construiască la Pietreni un palat pentru Ferdinand şi Maria. A renunţat însă tot din cauza lipsei căii ferate şi a ales Sinaia atât pentru castelul Peleş, cât şi pentru castelul Pelişor. Legăturile reginei Maria cu această zonă şi cu pietrenii au fost însă întotdeauna foarte strânse, ştiut fiind că în 1936, cu doi ani înainte de a muri, ea a fost la Biserica 44 de Izvoare şi datorită intervenţiei ei, lăcaşul de cult, care ajunsese într-o stare avansată de degradare, a fost reparat", a mai precizat Bondoc.



Biserica "44 de Izvoare" a fost construită între anii 1700 şi 1701 ca parte componentă a unui schit cunoscut şi sub numele de Schitul De Sub Piatră, pe amplasamentul unei biserici de lemn ce a fost ridicată în secolul al XVI-lea de familia boierilor Craioveşti (ctitorii Mânăstirii Bistriţa) care deţineau un conac în zonă. Pictura din interiorul bisericii a fost realizată în anul 1767 de pictorului bistriţean Efrem Zugravul, prin grija preotului Pătru Schiteanu. În anul 2009, biserica a intrat într-un proces de renovare pe exterior, lucrările fiind încheiate în anul 2011. Pictura din interior nu a fost însă niciodată restaurată, în prezent aceasta fiind deteriorată pe o suprafaţă destul de însemnată.



Primarul din Costeşti a mai spus că Izvorul Tămăduirii este unul dintre cele mai importante evenimente de peste an din localitate, fiind aşteptaţi să participe sute de pelerini din toată ţara, mai ales că în această zi, de câţiva ani, este sărbătorită şi ziua localităţii. Manifestările dedicate acestei sărbători vor începe vineri dimineaţa, la biserica din satul Pietreni, cu slujba de sfinţirea a agheasmei mici, după care, cu mic cu mare, toţi pelerinii şi localnicii sunt invitaţi în centrul comunei, la inaugurarea şcolii centrale, recent renovată, iar spre seară, la un concert de muzică populară.