Jidvei - despre adevăr, optimism și vinuri bune (P)

Campania pornește de la dictonul latin „In vino veritas” și lasă câteva dintre vinurile celor mai reprezentative game Jidvei să se transforme în adevărate personaje care spun povestea din spatele celor peste 20 de ani de muncă, investiții și inovație.

Prin intermediul acestei o campanii am vrut să reamintim un adevăr la care ținem: diversitatea produselor noastre. Jidvei deține cea mai mare plantație de viță-de-vie cu Denumire de Origine Controlată din România, peste 2.500 de hectare, și unul dintre cele mai variate portofolii de produse de pe piața vinului din România. Multe posibilități și ocazii de a crea vinuri excepționale pentru oameni cu gusturi diverse.

În această primăvară, inspirați de apropierea sărbătorilor pascale, ducem mai departe mesajul campaniei și punem accentul pe vinul liniștit – un produs care surprinde extrem de bine terroir-ul deosebit al Podgoriei Târnave. Vinurile Grigorescu, Nec Plus Ultra și Tezaur, protagonistele spotului video inclus în mixul de comunicare din această primăvară, vorbesc despre legătura dintre vița-de-vie și arta vinului, despre pământul roditor al viilor noastre și despre priceperea specialiștilor noștri.

Vinurile gamei Grigorescu surprind prin delicatețe și încântă prin echilibrul aromelor și prin prospețime. Etichetele acestor vinuri reproduc unele dintre tablourile celebre ale marelui pictor român, Nicolae Grigorescu.

Expresia latină Nec Plus Ultra, devenită în timp un simbol al excelenței și al realizărilor de excepție, a fost transpusă și în denumirea unei game de vinuri care s-a impus, încă de la început, prin vinuri care surprind prin gustul echilibrat și prin aromele complexe și elegante.

Vinul cuprinde și exprimă în fiecare picătură tezaurul spiritual al locului de origine. Grija și priceperea vinificatorilor noștri sunt orientate spre a crea vinuri caracterizate prin autenticitate și tipicitate, aşa cum sunt vinurile din gama Tezaur, consolidând prestigiul arealului Târnave – Jidvei.

În ultimii 15 ani, vinurile noastre a fost distinse cu peste 550 de medalii la cele mai importante competiții de profil din lume. Iar anul acesta, vinurile din gamele Grigorescu, Nec Plus Ultra și Tezaur au obținut opt medalii la concursuri internaționale prestigioase, dintre care amintim: Grigorescu Dry Muscat - medalie de aur la Femmes et Vins du Monde; Nec Plus Ultra Chardonnay - medalie de aur la Chardonnay du Monde; Tezaur Roze – medalie de aur la London Wine Competition.

