Jurnalul secret al unei dame de companie! O mama isi inchiriaza trupul barbatilor ca sa isi creasca copiii: "Mi-e scarba de mine sa plec de acasa, dar trebuie sa plec"

O mama îşi închiriază trupul bărbaților pentru doar câteva zeci de lei. Spune cã a fost singura variantă pe care femeia de 34 de ani, mamă cu 4 guri de hrănit acasă, a gasit-o dacă vrea să-și vadă copiii vii, lângă ea. Zi de zi, femeia îi trimite pe cei mici la școală, timp în care ea își pune masca pe chip și își joacă rolul de care chiar ea spune că îi este scârbă. Angelica practica aceasta meserie de 13 ani.

“Dupa ce m-am despartit de primul barbat am ramas singura si am inceput sa ma prostituez ca sa imi cresc copilul care avea 3 luni si jumatate. La inceput a fost foarte greu, nu stiam ce sa fac. Copiii stiu ca mama lor munceste la confectii. Baiatul cel mare m-a intrebat o data ceva dupa ce a auzit niste vorbe, insa mi-a spus ca nu crede nimic pentru ca eu sunt mama lui. Este foarte greu, dar sunt tare si trec peste toate. Au fost momente in care clientii mi-au luat geanta, unul n-a vrut sa imi plateasca si m-a lasat in padure, in alta situatie am sarit din masina. Lucrez numai ziua… noaptea imi este teama si nu mi-as lasa copiii singuri in casa. La 10 dimineata plec de acasa, la locul meu de munca, cea mai veche meserie din lume. In momentul de fata mi-e scarba de mine sa plec de acasa, dar trebuie sa plec" a povestit Angelica, 34 de ani, la Antena 1.