Adina Anghelescu, dezvăluiri despre retragerea Adinei Florea: Motivul este acela de a salva secția de la desființare

Jurnalistul Adina Anghelescu a explicat, la Antena 3, adevăratul motiv pentru care Adina Florea a depus o cerere pentru retragerea validării pentru conducerea Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție.

”Blocajul a fost pe șapte termene de ședință de plen al CSM. Gestul său este unul de mare urmare. Motivul este acela de a salva secția de la desființare. Că se dorește desființarea SIIJ, se știe, ori știm bine că a avut loc o consultare cerută de ministrul Predoiu, majoritatea procurorilor au fost pentru desființare, judecătorii au votat foarte mulți pentru menținere sau pentru amendarea legii. Este bătălia atât de mare, în întrebarea pusă la consultare era o șmecherie. Sunteți de acord cu desființarea secției și revenirea la situația anterioară? Asta ar însemna să avem din nou secția, deși ea nu exista în forma actuală, să se întoarcă la DNA. Știm foarte bine câte dosare cu magistrați erau la DNA. Știm câți au fost urmăriți, că era o formă de presiune. Știm că acea secție de la DNA a produs vestitul dosar Bârsan, în care au fost trimiși în judecată mai mulți magistrați, carierele lor au căpătat un alt traseu. Astea sunt mizele. Până la 30 noiembrie sunt patru dosare trimisă în judecată. Sigur, lumea poate spune că sunt foarte puține. Au fost 444 de clasări de la înființare, ei preluând 3870 de dosare. Evident că, la nivelul secției, trebuie să amintim că ei au funcționat în trei sau patru procurori, cu trei mii și ceva de dosare. Abia din octombrie au mai avut concurs pentru procurori de execuție, au venit încă trei”, a spus Adina Anghelescu la ”Punctul de Întâlnire”.

Jurnalistul a dezvăluit și că SIIJ a făcut un demers extrem de important într-unul din dosarele de răsunet pe care le are în lucru, cel al aducerii în țară al lui Nicolae Popa, dosar în care Laura Codruța Kovesi are calitate de inculpat.

”Parlamentul European este chemat să răspundă SIIJ dacă doamna Kovesi are imunitate diplomatică sau nu. În cazul în care are, să presupunem că are, atunci acest dosar de la SIIJ ar trebui să se suspende. În acel caz dosarul s-ar disjunge și s-ar duce către Parchetul Militar de la Înalta Curte” a explicat Adina Florea.

Adina Florea s-a retras din procedura de numirea în funcția de procuror-șef SIIJ. Deși a câștigat concursul la CSM, chiar cu nota 10, în urmă cu șase luni, pentru a conduce Secția Specială, procurorul Adina Florea și-a retras joi dimineață candidatura.