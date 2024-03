Alina Gorghiu, ministrul Justiţiei: "2024 va aduce o justiție mai eficientă, mai echitabilă, mai dreaptă"

Sunt convinsă că anul 2024 va aduce o justiție mai eficientă, mai echitabilă, mai dreaptă, spune ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Totodată, Gorghiu i-a cerut procurorului general să prezinte propunerea care vizează eficientizarea activității Ministerului Public și îl asigură de susținerea sa.

Sursa foto: Facebook | Alina Gorghiu

"Eu sunt convinsă că anul 2024 va aduce o justiție mai eficientă, mai echitabilă, mai dreaptă. Am încheiat un an 2023 cu foarte mutle provocări, un an intens, însă am constatat cu mulțumire că am fost cu toții echipați să facem față cu succes provocărilor. Am beneficiat, ca ministru al justiției, de un partaneriat real, onest, un factor sănătos pentru statul român. Bilanțul anul 2023 a fost unul bun, de la ridicarea oficială a MCV la finalul anului, cred că cel mai important proiect de țară pe care sistemul a reușit să îl bifeze în ultimii ani de zile, pași pentru a deveni membri ai OCDE, modificări la legile justiției privind pensiile de serviciu ale magistraților, adoptate după mari zbateri într-o formă, sper eu, apropiată doleanțelor și nevoilor sistemului judiciar", spune Alina Gorghiu.

Ea afirmă că "sistemul judiciar trebuie să facă constant față unor presiuni și provocări presante care țin de resursa umană" și că Ministerul Public este principala victimă a acestui deficit, "aspect care uneori din păcate se reflectă în activitatea dvs și înțelegem toți acest lucru mai ales când vedem că gradul de ocupare a schemei de personal în 2023 a scăzut cu aproximativ 5 procente, de la 74% la 69%".

"Precizarea făcută de procurorul general, că 22 de parchete și-au desfășurat activitatea cu un singuri procuror numit indică probleme structurale de funcționare și afectează operativitatea actului de urmărire penală. Există premisele rezolvării sau ameliorării de fapt a acestei probleme de personal, cel puțin la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, odată cu finalizarea concursurilor în magistratură. La nivelul Ministerului Public există o preocupare reală pentru folosirea eficientă a resursei umane și pentru identificarea de soluții. Ca atare, vă provoc, domnule procuror general, să veniți cu propunerea care vizează eficientizarea activității Ministerului Public, vă asigur de suport în crearea acelui cadru de analiză și dezbatere a propunerii, așa cum doriți. Mă refer la propunerea privind reorganizarea parchetelor de pe lângă judecătorii”, a încheiat Alina Gorghiu.