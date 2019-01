Augustin Lazăr, despre înregistrarea de la DNA Oradea: Activitatea tuturor procurorilor trebuie desfăşurată cu respectarea strictă a legii

Procurorul general Augustin Lazăr susţine, după apariţia înregistrării de la DNA Oradea, că procurorii trebuie să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea strictă a legii, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, subliniind că a fost dispus un control în acest caz.



''Conducerea Ministerului Public se delimitează de activităţile ce nu se circumscriu normelor procedurale sau care constituie abateri disciplinare sau încălcări ale Codului deontologic al magistraţilor. Activitatea tuturor procurorilor trebuie desfăşurată cu respectarea strictă a legii, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cu imparţialitate şi independenţă. În urma apariţiei în presă a înregistrărilor unor discuţii s-a dispus efectuarea unui control al cauzelor despre care se face vorbire în înregistrare, concluziile acestui control urmând a fi implementate cu imparţialitate şi fără întârziere", se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public.

Cunoscutul avocat Razvan Doseanu a difuzat un fisier audio cu discutii care ar fi fost purtate in 18 ianuarie 2018, in legatura cu o serie de judecatori din judetele Bihor si Satu Mare. Sunt discutii in care se cauta modalitati pentru “linistirea” judecatorilor.

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului General a deschis un dosar penal in rem în legătură cu înregistrarea audio făcută publică.

Cinci procurori de la DNA Oradea s-au prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiaţi în dosarul deschis de Secţia pentru investigare a magistraţilor.

Citește și: CSM, despre înregistrarea din DNA: Sunt practici de intimidare prin ticluirea de dosare

Citește și: Cine ar fi autorul înregistrării cu procurorii DNA Oradea