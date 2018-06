Daniel Dragomir, mesaj către procurorul-şef DIICOT: Asta miroase rău a gravă incompetenţă

Foto: captură Antena 3

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir l-a acuzat pe Daniel Horodniceanu de incompetenţă, precizând că ceea ce procurorul-şef DIICOT a vrut să transmită este faptul că are 4.770 de dosare pe “fapte”, deschise de mai mult de un an, în care nici măcar nu a fost începută urmărirea penală pentru persoane.

„Prima dată am crezut că nu înţeleg bine. Am mai citit o dată, de două ori… până am înţeles. Adică Horodniceanu ne spune că au 4.770 de dosare in rem pe “fapte” care sunt deschise de mai mult de un an şi nici măcar nu au început urmărirea penală împotriva făptuitorilor? Asta miroase rău a gravă incompetenţă. Băi, băieţi, păi asta e şi ideea modificării Codului de procedură: să vă pună la muncă. Deranjează? Am înţeles. Sunteţi praf. Aţi avut şi protocoale şi ascultări şi Securitatea lângă voi şi staţi cu poponeţul pe 4.770 de dosare! Ştiţi vorba aia: dacă tăceai, filosof rămâneai!", a scris Daniel Dragomir, pe Facebook.

Procurorul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anunţat, marţi, că articolul din noul Cod de procedură penală care impune clasarea dosarului dacă, în termen de un an, procurorul nu începe urmărirea penală faţă de persoană, ar putea duce la închiderea a 4.770 de dosare.