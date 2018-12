DNA spune că nu a colaborat cu SRI în dosarul ”Belina”, însă a colaborat în dosarul ”Tel Drum”

Procurorii DNA precizează, într-un răspuns oferit la cererea instanţei de la Tribunalul Bucureşti, că nu au colaborat cu SRI în dosarul Belina, au precizat surse judiciare, adăugând că Serviciul ar fi oferit sprijin pentru ancheta în cauza Tel Drum.

Răspunsul de la DNA a venit în urma unei dispoziţii date de magistratul care judecă dosarul în care fostul secretar de stat în ministerul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu alături de alţi inculpaţi, printre care şi fostul şef al Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Gâdea. Dosarul, aflat în faza de cameră preliminară, se află pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, răspunsul DNA dat la cererea judecătorului arată că procurorii anticorupţie nu au avut sprijin din partea SRI în ancheta „Belina”, ci în dosarul „Tel Drum”. La cererea judecătorului de cameră preliminară, DNA a trebuit să răspundă dacă a avut sprijin al ofiţerilor SRI în cele două dosare, iar dacă da, să comunice în ce a constat acesta.

„Dispune emiterea unei adrese către Ministerul Public (…) Direcţia Naţională Anticorupţie pentru a comunica dacă în dosarul penal nr. 218/P/2017 au fost obţinute probe prin procedee sau mijloace probatorii la care au participat şi lucrători ai Serviciului Român de Informaţii. În caz afirmativ organul de cercetare penală are obligaţia de a identifica mijloacele/procedeele probatorii astfel obţinute, de a detalia implicarea Serviciiului Român de Informaţii şi de a menţiona dacă în cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate în timpul urmăririi penale apreciate în rechizitoriu la cuantumul de 90.000 de lei au fost incluse şi cele ocazionate de colaborarea dintre cele două instituţii. Solicitarea vizează inclusive procedee sau mijloace probatorii administrate în dosarele penale 665/P/2017 (n.r.- Dosarul Belina) şi 986/P/2014 (n.r. – Dosarul Tel Drum) ale Ministerului Public. (…) Învederează Ministerul Public (…) că are obligaţia de a formula un răspuns până la data de 04.12.2018 iar părţilor că au obligaţia de a-l studia până la următorul termen de judecată stabilit ulterior primirii răspunsului, sub sancţiunea amenzii judiciare” a dispus judecătorul în data de 26 noiembrie.

Pe 27 iunie, procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Sevil Shhaideh pentru abuz în serviciu în dosarul Insula Belina, clasând acuzaţiile pentru Rovana Plumb în această cauză. Alături de aceasta, au mai fost trimişi în judecată Ionela Stoian, la data faptei director în cadrul M.D.R.A.P, pentru complicitate la abuz în serviciu, şi Ionuţ Adrian Gâdea, la data faptei preşedinte al C.J. Teleorman, pentru complicitate la abuz, alături de alţi funcţionari publici.

„În anul 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 ha, respectiv 45 ha), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată H.G. 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziţii legale”, se arată în rechizitoriul întocmit.

Pe de altă parte, Tribunalul Bucureşti a amânat pentru data de 17 decembrie o decizie cu privire la începerea judecăţii în dosarul Tel Drum, mai precis în procesul în care sunt implicaţi doi dintre directorii companiei, Petre Pitiş şi Mircea Vişan. Cei doi directori de la Tel Drum au fost trimişi în judecată pentru folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

Totodată, DNA a anunţat pe data de 17 ianuarie că a extins cercetările în dosarul Tel Drum, societatea fiind pusă sub învinuire pentru constituire de grup infracţional, evaziune fiscală şi complicitate la abuz în serviciu. Procurorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile ale firmei. În ceea ce priveşte infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, procurorii spun că Tel Drum „a fost implicată în mod direct în activitatea grupului iniţiat în cursul anului 2001 de suspectul Liviu Nicolae Dragnea (la acea vreme preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman), în sensul în care, în jurul societăţii Tel Drum SA au fost construite schemele frauduloase de obţinere a fondurilor publice”.