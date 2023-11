Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, urmărit penal pentru abuz în serviciu în dosarul "Veranda"

Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost șef al DIICOT, poate fi urmărit penal pentru abuz în serviciu și fals intelectual, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a desființat decizia de clasare a dosarului "Veranda".

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Magistrații ÎCCJ cer ca Daniel Horodniceanu să fie urmărit penal pentru abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul "Veranda", după ce procurorii Parchetului General au dispus, inițial, clasarea cauzei pentru cele două infracțiuni.

Horodniceanu a fost procuror de caz în dosarul „Veranda”, deschis la Iași, până când a devenit vicepreședintele CSM, în ianuarie 2023. Acesta este acuzat că a semnat acte de urmărire penală în dosar deși nu mai avea calitatea de procuror de caz.

"Admite plângerea formulată de petentul Zămosteanu Cristin (fost Ungureanu). Desființează soluţia de clasare dispusă prin ordonanţa din 07 august 2023, în dosarul penal nr. 432/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi ordonanţa nr.290/II/2/2023 din 11 septembrie 2023 a procurorului şef al aceleiaşi secţii şi trimite cauza la procuror pentru a începe urmărirea penală", potrivit deciziei ÎCCJ.

Decizia Instanței Supreme este definitivă.

În dosarul "Veranda" sunt cercetate mai multe persoane, între care primarul Iașului, Mihai Chirica, angajați din Primăria Iași, angajați ai Oficiului de Cadastru și dezvoltatori.

În dosar, anchetatorii au investigat "constituirea unui grup infracţional organizat" în care "dezvoltatori imobiliari care s-au folosit de conexiunile cu funcţionari din administraţia publică locală cu atribuţii în domeniul emiterii şi urmăririi respectării documentaţiilor de urbanism" pentru a obţine autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Infracţiunile cercetate de procurori sunt abuz în serviciu în vederea obţinerii unui folos necuvenit, uzurparea funcţiei, delapidare, spălarea banilor, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Ancheta vizează condiţiile în care a fost efectuată supraetajarea Halei Centrale şi amenajarea pe terasa acesteia a unui restaurant. Solicitarea dezvoltatorului către Primărie, pentru autorizarea lucrărilor a fost iniţial refuzată, întrucât indicatorii urbanistici ai clădirii erau deja depăşiţi. Cu toate acestea, ulterior a fost eliberată autorizaţia necesară, iar lucrarea a fost executată. Cercetările procurorilor în cazul Halei Centrale au demarat în primăvara anului trecut, ca o extindere a unui dosar deschis împotriva dezvoltatorului Cristin Zămosteanu în 2019 şi în care este acuzat de producerea unui prejudiciu de 12 milioane euro bugetului de stat.

Este prima dată când Daniel Horodniceanu are calitatea de inculpat. Săptămâna trecută fostul șef al DIICOT a scăpat de sancțiunea cerută de Inspecția Judiciară după ce, în luna mai, a amenințat polițiștii care l-au oprit în trafic, în Iași, pentru că nu ar fi semnalizat o depăşire. Horodniceanu i-a întrebat pe poliţişti dacă ştiu cine este, adăugând că va lua legătura cu şefii lor. Când un poliţist a răspuns că nu îl cunoaşte, Daniel Horodniceanu i-a spus că a condus DIICOT şi l-a întrebat de ce nu îl cunoaşte. Mai mult, conform imaginilor apărute în spațiul public, când i-au fost cerute actele, Horodniceanu ar fi răspuns: "Am să vă dau legitimaţia mea de procuror şi am să vă mai întreb o dată de ce m-aţi oprit?".

Poliţistul a enumerat atunci neregulile făcute în trafic, moment în care procurorul i-a cerut acestuia numele și l-a informat că va lua legătura cu şeful IPJ, apoi le-a spus agenţilor că în 2016 a vorbit cu fostul ministru Gabriel Oprea pentru majorarea salariilor poliţiştilor cu 15%. Daniel Horodniceanu a transmis că nu a încălcat nicio regulă rutieră şi că situaţia ar fi fost pusă la punct de cei doi poliţişti care îl cunoşteau.