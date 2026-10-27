Pedepsele pentru cazul 4836: Nouă polițiști din Bucureşti au bătut, torturat și umilit doi tineri care le-au făcut o observație. Sursa colaj foto: Facebook/Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a readus, luni, în centrul atenţiei cazul 4836, un caz de o brutalitate șocantă, care a avut loc în vara lui 2020. Totodată, au fost anunțate pedepsele celor nouă polițiști, la mai bine de șase ani de la comiterea faptelor de o cruzime revoltătoare. Ei au bătut și torturat doi tineri, iar unul dintre foştii agenţi a urinat pe una dintre victime. Episodul violent s-a produs în timpul pandemiei, după ce tinerii le-ar fi atras atenția oamenilor legii că nu poartă măşti de protecţie, deşi, la acea vreme era în vigoare starea de alertă pe teritoriul României din cauza temutului virus SARS-CoV-2.

Coşmarul celor doi prieteni s-a petrecut în seara zilei de 31 august 2020 – plecaseră din centrul Bucureştiului şi se îndreptau spre adresele de domiciliu. La un moment dat, în timp ce se aflau pe Calea Şerban Vodă şi treceau prin dreptul unui filtru de poliţie, format din mai multe echipaje, au observat că că poliţiştii nu purtau măşti de protecţie, deşi, în acea perioadă România încă se afla în stare de alertă din cauza pandemiei de COVID-19.

"Le-au atras atenţia asupra acestui aspect, iar răspunsul nu a fost o explicaţie, ci o înjurătură. În scurt timp, în jurul celor doi prieteni s-au adunat mai mulţi agenţi de poliţie. Niciunul nu s-a legitimat şi nici bărbaţilor nu le-au fost solicitate documente.

După un schimb de replici, care a evoluat rapid, cei doi prieteni au fost imobilizaţi la sol şi încătuşaţi. Unul dintre aceştia a fost introdus într-o autospecială de poliţie, unde un agent l-a ţinut în scopul de a nu riposta, în vreme ce agentul-şef de poliţie l-a lovit cu pumnii şi i-a pulverizat gaz lacrimogen în zona feţei. L-a abandonat în acea autospecială, cu geamurile ridicate și cu portiera închisă", a precizat un reprezentant de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-o postare video pe Facebook.

Cei doi tineri au fost bătuți cu pumnii și picioarele și chiar loviți cu armele din dotare la tălpi – o practică folosită în închisorile comuniste. Mai mult, agentul-șef de poliţie a urinat pe unul dintre aceștia, întrucât a îndrăznit să le facă observaţie că nu poartă măşti de protecţie.

"Prietenul său a fost târât, încătușat pe bancheta altei autospeciale de poliție, unde același agent-șef de poliție a pulverizat gaz lacrimogen în habitaclu, închizând apoi portiera. După o vreme, cele două autospeciale s-au pus în mişcare. Una dintre victime a întrebat la ce secţie de poliţie va fi condusă, fără a primi un răspuns", s-a mai menţionat pe înregistrarea de mai jos.



Conform informaţiilor oferite de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, prima autospecială a traversat oraşul şi a oprit pe un teren viran de la marginea capitalei.

"Acolo au ajuns în scurt timp alte două maşini în care se aflau poliţiştii din filtru. Bărbatul a fost scos din maşină şi înjurat din nou. Un agent care îl ţinea de braţ l-a lovit cu pumnul în coaste, apoi patru poliţişti l-au întins la pământ, iar trei dintre ei au început să-l lovească cu tonfa şi cu picioarele peste corp, peste mâini şi peste picioare", s-a explicat în video-ul de mai sus, unde au fost oferite şi alte detalii despre violențe greu de imaginat la care au fost supus tânărul, dar şi prietenul lui.

Pedepsele primite de cei nouă foşti poliţişti din cazul 4836

La începutul lunii septembrie 2020 a fost demarată o anchetă, iar cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București în decembrie 2020.

"Nouă poliţişti au fost puşi sub acuzare pentru faptele comise în acea noapte. Unii au fost arestaţi preventiv sau la domiciliu, alţii fiind plasaţi sub control judiciar. După opt luni de anchetă (n.r.: iulie 2021), toţi cei nouă poliţişti au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de tortură, complicitate la tortură, lipsire de libertate în mod ilegal, purtare abuzivă şi favorizare a făptuitorului.

Condamnările în primă instanţă au fost pronunţate în decembrie 2024. Hotărârea a rămas definitivă aproape doi ani mai târziu, pe 29 septembrie 2026. Opt poliţişti au fost condamnaţi – patru dintre aceştia au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii şi execută în regim de detenţie, cea mai grea pedeapsă fiind de 5 ani şi opt luni.

Ceilalţi patru au fost condamnaţi la pedeapsa închisorii, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, cu obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii", a mai precizat reprezentanta Parchetului de pe lângă Tribunalul București în materialul video de mai sus.

Tuturor celor opt condamnaţi le-a fost interzis dreptul de a ocupa funcţii care implică exerciţiul autorităţii de stat. Faţă de al nouălea poliţist, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, procesul penal a încetat prin prescripţie.