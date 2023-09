Patronii „azilelor groazei” rămân în arest. Judecătorii au respins cererea fraţilor Godei de a-i plasa în arest la domiciliu

Judecătorii Curţii de Apel București au decis vineri prelungirea arestul preventiv pentru inculpații Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan.

Frații Godei, anchetați în dosarul „Azilele groazei”, rămân în arest preventiv a decis, vineri, Curtea de Apel București, care a admis contestația procurorilor la decizia Tribunalului București de a-i plasa în arest la domiciliu.

Decizia Curții de Apel București este definitivă. Aceeași decizie a fost luată și în cazul lui Andrei-Răzvan Ticu, şef serviciu în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.

Curtea de Apel București a admis propunerea de prelungire a duratei măsurii preventive a inculpaților Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan pentru o perioada de 30 de zile începând cu 03.09.2023 până la 02.10.2023 inclusiv.

Minuta instanței: „Admite contestația formulata de PICCJ – DIICOT Structura Centrală împotriva încheierii din data de 25.08.2023 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bucuresti – Secția I Penală in dos 25401/3/2023. Desființează in parte încheierea penală contestata numai in ceea ce ii privește pe inculpații Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan și, pe fond, rejudecand: in baza art.236 admite propunerea de prelungire a duratei măsurii preventive a inculpaților Godei Ștefan Cristian, Godei Daniel și Ticu Andrei Răzvan pt o perioada de 30 de zile începând cu 03.09.2023 pana la 02.10.2023 inclusiv. Menține celelalte dispoziții ale încheierii penale contestate care nu contravin prezentei incheieri. In temeiul art. 275 Alin.3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat in contestația Parchetului rămân in sarcina statului. Respinge ca nefondate contestațiile formulate de contestatorii – inculpați Caraulasu Ioana Andreea, Tudorancea Cristina, Costescu Claudia și Trifu Gheorghița împotriva aceleiași incheieri. In temeiul art. 275 Alin.2 și 4 CPP obliga pe fiecare contestator la plata sumei de 100 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitiva. Pronunțată in camera de consiliu, astăzi, 01.09.2023.”