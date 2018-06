Președintele Asociației Magistraților din România, reacție dură după publicarea protocolului SRI-PG-ÎCCJ

Foto: luju.ro

Președinta Asociației Magistraților din România, Andreea Ciucă, a avut o reacţie extrem de virulentă după publilcarea protocolului secret dintre ICCJ, SRI şi Parcgetul General.

În opinia judecătorului, cooperarea celor trei instutuţii s-a făcut cu încălcarea legii şi a principiilor statului de drept.

„ÎCCJ conlucrează permanent, ÎCCJ își stabilește obiective comune, ÎCCJ îmbrățișează statul de partener al unui parchet și atunci unde ajungem, când vorbim de statul de drept? Pur și simplu, suntem tulburați, suntem bulversați și se pare că ceea ce am învățat în univeristate pare să nu mai fie valabil. Am fost la o conferință interanțioanală. Când am spus de asta, oamenii nu realizează că ar putea exista astfel de lucruri care să fie puse pe hârtie și care să conducă activități unei instanțe”, a spus Andreea Ciucă.